Известный эстонский актер переболел короной: «Кофе на вкус как бычок»

«Говорят, что некоторые легко его переносят. Мне же было очень тяжело, я никому этого не желаю. До этого я думал, что заболев короной, организм вырабатывает антитела, что позволит передвигаться, но мне было очень тяжко», - признается он. Так как теперь сам актер переболел короной, он больше не волнуется, потому что не сможет дальше передавать инфекцию другим.

Ууспыльд признает, что его физическая форма еще до конца не восстановилась. «Поднимаясь по лестнице, у меня появляется отдышка», - отмечает он, пишет Uudised.tv3.ee.

Также вкусовые ощущения стали совершенно иными. «Для меня, например, кофе на вкус как бычок (от сигареты - Limon.ee). Как пепельница. Но раньше же пили отвар из табака?», - шутит артист.