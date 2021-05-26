Ученые нашли способ замедлить старение с помощью режима питания

Специалисты Института психиатрии, психологии и нейробиологии лондонского Королевского колледжа проводили исследование на мышах на протяжении трех месяцев. Оказалось, что при прерывистом голодании с интервалом в один день у самок мышей стало больше клеток в гиппокампе, который отвечает за долговременную память.

В этом процессе важно участие гена Klotho (Kl). Когда он активен, то продлевает жизнь, а при его отсутствии организм преждевременно устаревает. Так, снижение выработки белков Kl приводит к снижению когнитивных способностей у пожилых людей.

По мнению ученых, улучшить память, активизировать ген долголетия и сохранить молодость в большей степени поможет интервальное голодание, чем суточное снижение потребления калорий.



