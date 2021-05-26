Участницу «голой фотосессии» в Дубае избили и жестко изнасиловали на родине
Модель Наталья Чуприна, которая принимала участие в недавней скандальной фотосессии в Дубае, заявила, что новый знакомый избил ее и принудил к сексу, передает «Стархит».
Модель Наталья Чуприна, которая принимала участие в недавней скандальной фотосессии в Дубае, заявила, что новый знакомый избил ее и принудил к сексу, передает «Стархит».
Инцидент произошел в Днепре, где живет Чуприна после возвращения из ОАЭ. Несколько дней назад Наталья познакомилась с мужчиной, который вызвал у нее симпатию. И вскоре модель уже согласилась на встречу. Все шло хорошо до тех пор, пока он не вспомнил о той самой дубайской съемке.
«Начались возмущения, мол, я не тем занимаюсь, все это неправильно. Я решила, что мне лучше уехать домой», — рассказала Наталья.
Но мужчина не позволил девушке уйти и избил ее. Несчастная звала на помощь, никто не отозвался, так как все происходило в частном доме. «Он был с другом, но тот ушел... И возникла такая ситуация... Человек отнесся ко мне так, будто я ничего не стою и со мной можно вот так обращаться», — в слезах заявила Чуприна.
Ускользнуть от насильника Наталья смогла только ночью. Она отметила, что мужчина солгал о своем месте работы и семейном положении.
Напомним, что в апреле была арестована группа девушек, которые снимались обнаженными на балконе люкс-отеля в Дубае. Причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях непристойных фото и видео.