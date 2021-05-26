Участницу «голой фотосессии» в Дубае избили и жестко изнасиловали на родине

Инцидент произошел в Днепре, где живет Чуприна после возвращения из ОАЭ. Несколько дней назад Наталья познакомилась с мужчиной, который вызвал у нее симпатию. И вскоре модель уже согласилась на встречу. Все шло хорошо до тех пор, пока он не вспомнил о той самой дубайской съемке.

«Начались возмущения, мол, я не тем занимаюсь, все это неправильно. Я решила, что мне лучше уехать домой», — рассказала Наталья.

Но мужчина не позволил девушке уйти и избил ее. Несчастная звала на помощь, никто не отозвался, так как все происходило в частном доме. «Он был с другом, но тот ушел... И возникла такая ситуация... Человек отнесся ко мне так, будто я ничего не стою и со мной можно вот так обращаться», — в слезах заявила Чуприна.

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Ускользнуть от насильника Наталья смогла только ночью. Она отметила, что мужчина солгал о своем месте работы и семейном положении.