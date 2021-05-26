Известная 39-летняя британская модель умерла после прививки от коронавируса

Известно, что британская 39-летняя фотомодель Стефани Дюбуа умерла практически сразу же после того, как прошла вакцинацию против коронавируса оксфордским препаратом AstraZeneca. Девушке сделали прививку в городе Пафос на Кипре, где она проживала последнее время.

Власти Кипра заявили, что расследованием трагедии займется Европейское агентство лекарственных препаратов. На данный момент пока нет доказательств того, что летальный исход стал прямым следствием прививки.

Сообщается, что Стефани получила первую дозу вакцины 6 мая. После этого она написала в соцсетях о том, что плохо себя чувствует. Через неделю девушку забрали в больницу из-за проблем с дыханием. Тогда жительница Великобритании пожаловалась на невыносимую головную боль, головокружение и озноб. Ей сделали тест на коронавирус, результат которого был отрицательным.

Спустя две недели Дюбуа впала в кому. Через три дня пациентка умерла — по предварительным данным, от тромбоза — кровоизлияния в мозг. В больнице, где женщина проходила лечение, сообщили, что сопутствующих заболеваний у покойной не было.

К слову, в начале этого года СМИ писали о приостановке использования препарата AstraZeneca. Такое решение было принято в связи с участившимися сообщениями о тромбозе и эмболии у некоторых пациентов, а также нескольких случаях летальных исходов. Один из первых был зафиксирован в Австрии, затем об этом сообщили в Дании, Италии и Словакии.