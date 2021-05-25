Заворотнюк, Самбурская, Ветлицкая и другие звезды, чей брак продлился менее года

1. Анастасия Заворотнюк и Олаф Шварцкопф

Анастасия Заворотнюк ФОТО: Светская хроника/Пятый канал

В начале 90-х Анастасия Заворотнюк познакомилась с бывшим военным летчиком Олафом Шварцкопфом. Между ними вспыхнула любовь, и они не стали медлить с браком. Согласно информации СМИ, этот союз просуществовал всего пару месяцев. Заворотнюк после рассказывала, что считала мужа домашним тираном, а Олаф предполагает, что Анастасия сделала аборт втайне от него.

Он отметил, что актриса говорила в некоторых интервью, будто бы он поднимал на нее руку и держал взаперти. С его слов, такого никогда не было. Шварцкопф долго переживал расставание с Анастасией.

2. Настасья Самбурская и Кирилл Дыцевич

Настасья Самбурская ФОТО: скриншот видео

Актриса Настасья Самбурская была замужем за коллегой по театру и кино Кириллом Дыцевичем. Они скрывали свою личную жизнь от публики.

«Я была замужем и развелась. Причина очень нехорошая. Но я не хочу сесть на эту причину и, как другие, на ней ездить. Я не хочу быть жертвой. Хочу интересовать людей своим талантом. Личные проблемы - это личные проблемы», - признавалась Настасья.

Артистка отмечала, что ей просто не повезло.

«Мне понадобилось время, чтобы понять - не обязательно быть с человеком, если он тебе просто нравится. У него могут быть качества, которые невозможно переделать. Сначала я боролась за какие-то больные отношения, была несовместимость, но верилось, что он изменится. Но если человек начал тебя оскорблять, то вряд ли в ваших отношениях что-то пойдет на лад», - цитирует ее StarHit.ru.

3. Анна Хилькевич и Антон Поклепа

Анна Хилькевич ФОТО: скриншот видео с сайта wjhg.com

Анна Хилькевич была замужем за директором сериала «Барвиха», но позже он заявил, что не хочет детей.

«Не буду вдаваться в подробности, кто это был и как. Скажу лишь, что у меня в голове стояла какая-то планка - 25 лет. Почему-то я считала, что должна получить статус жены до этого возраста. И вот, как я себе и загадала, я получила предложение руки и сердца в 25 лет. Но когда вышла замуж, все пошло иначе. Став женой, я очень хотела обрести семью с детками. Но мой бывший муж не горел этим», - признавалась она.

В августе 2015 года Анна вышла замуж за Артура Волкова. У супругов две дочери - Арианна и Мария.

4. Наталья Ветлицкая и Евгений Белоусов

Наталья Ветлицкая ФОТО: скриншот видео

1 января 1989 года свои отношения узаконили Наталья Ветлицкая и Евгений Белоусов. К певцу артистка ушла от Дмитрия Маликова.

Белоусов стал вторым официальным мужем исполнительницы. Ради нее Евгений оставил жену и ребенка. Но через девять дней Наталья ушла. Ее третьим мужем стал Кирилл Кирин, но и их брак продлился недолго.

СМИ также приписывают Ветлицкой романы с продюсером Павлом Ващекиным, Владом Сташевским, бизнесменом Михаилом Топаловым и Сулейманом Керимовым.