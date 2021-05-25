Прогнозы тяжелые: наследница Джуны рассказала, что ждет тяжелобольную Алису Казьмину

Жизнь Алисы Казьминой в последние месяцы превратилась в сущий кошмар. Сначала женщина пережила тяжелое аутоиммунное заболевание, потом боролась с его последствиями – она лишилась носа, пережила острый приступ панкреатита и даже несколько дней провела в коме. Сейчас мать экс-жены Андрея Аршавина опасается, что дочь может лишиться возможности передвижения: по ее словам, ко всем прочим бедам добавились больные ноги. О том, что ждет в будущем Алису Казьмину, рассказала экстрасенс Мариам Циминтия в интервью. Ясновидящую называют наследницей великой Джуны.

По ее словам, сейчас у знаменитости очень тяжелый период, который наполнен множеством испытаний. Удастся ли ей побороть болезнь и встать на ноги, пока не известно.

«Не хочу пугать Алису, мне по-человечески искренне ее жаль. Но этот год, 2021-й, решающий для нее вообще. От себя постараюсь помочь – улучшить хоть немного ее биополе, прошу всех практиков и эзотериков, кто испытывает хотя бы каплю симпатии к этой несчастной женщине, тоже подключиться и помочь ей выкарабкаться. Пока прогнозы у меня… не очень хорошие», – сказала ясновидящая.

Надежда на исцеление появится у женщины, по ее словам, в июне. Однако впереди и опасный период – осенью этого года, особенно в ноябре. К слову, у Казьминой был шанс избежать этого злого рока, если бы она приняла одно судьбоносное решение.

«По судьбе ей было предназначено после 30 лет жить за границей. Если бы уехала, удалось бы избежать проблем со здоровьем и упадком сил. Однако она предприняла ошибочный шаг, неверное решение, тем самым закрутив колесо своей судьбы не в нужном направлении», – объяснила Циминтия.

Первопричина бед экс-жены футболиста, по ее словам, отсылает ее к событиям шестилетней давности, когда Казьмина была на пике успеха. Тогда ее много обсуждали, и она не придавала значения сплетням, считая их неизменной составляющей популярности. Однако негатив накопился и вылился в проблемы со здоровьем. Теперь для преодоления трудностей ей предстоит проявить стойкость, ни в коем случае не опускать руки и держаться. Возможно, что экс-жена Аршавина даже решит посвятить дальнейшую жизнь служению богу.

«Прогнозы тяжелые. Но я очень надеюсь, что Алиса сумеет справиться, пересмотрит свое отношение к жизни и к людям. Вижу и чувствую, что в будущем она всерьез увлечется духовными практиками, религией. Весьма вероятен даже уход в монастырь», – предрекла Циминтия.

Алиса Казьмина была замужем за Андреем Аршавиным с 2016 по 2019 год. Причиной развода она назвала многочисленные измены футболиста. О проблемах со здоровьем она рассказала в начале 2021 года.



