Вт, 25.05.2021
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Манижа назвала трех своих любимчиков на «Евровидении»

Манижа ФОТО: PETER DEJONG/AP

Певица Манижа, представлявшая Россию на международном песенном конкурсе Евровидение, рассказала, какие участники понравились ей больше всего.

ТОП-3 номера. Мне очень нравилась Исландия. Мне было жалко, что они сидели на карантине. Безумно классная Литва. Группа The Roop – они прямо зажигали… И, конечно, Швейцария. Швейцария меня поразила,

– назвала своих фаворитов Манижа в эфире телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Напомним, на Евровидении победила группа Maneskin из Италии, набравшая 524 балла по сумме двух голосований – зрительского и жюри. Манижа завершила выступление с 204 баллами в активе и заняла девятое место.

Ранее Манижа рассказала о создании номера для Евровидения и поделилась своими планами, связанными с конкурсом.


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