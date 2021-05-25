Манижа назвала трех своих любимчиков на «Евровидении»
Певица Манижа, представлявшая Россию на международном песенном конкурсе Евровидение, рассказала, какие участники понравились ей больше всего.
Певица Манижа, представлявшая Россию на международном песенном конкурсе Евровидение, рассказала, какие участники понравились ей больше всего.
– назвала своих фаворитов Манижа в эфире телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Напомним, на Евровидении победила группа Maneskin из Италии, набравшая 524 балла по сумме двух голосований – зрительского и жюри. Манижа завершила выступление с 204 баллами в активе и заняла девятое место.
Ранее Манижа рассказала о создании номера для Евровидения и поделилась своими планами, связанными с конкурсом.