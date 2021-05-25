Анна Семенович собралась замуж за арабского шейха

На днях Анна Семенович выпустила песню «Хочу», которая, по задумке артистки, должна стать гимном влюбленных этого лета. Вот и клип на новый хит решили сделать максимально романтичным. Часть сцен снимали в измайловском Кремле – сюда певица пригласила и журналистов, анонсировав свое появление в свадебном платье. Но вопреки ожиданиям, из вагончика к камерам вышли сразу две красавицы-невесты.

«Женихи, как обычно, испугались и убежали, - отшутилась Семенович. - Не подумайте, это не свадьба двух невест по последней моде, просто настоящие подруги решили выйти замуж в один день. Разве в жизни такого не может быть? Экономия опять же, кризисные времена… На самом деле, я всех вас обманула. Невеста у нас по сюжету одна – это девушка Таня, моя подруга, живущая в Дубае. А я – свадебная фея, которая соединяет любящие сердца».

«У вас такое красивое платье — а хочется по-настоящему под венец?» – поинтересовались репортеры.

«Хочется, конечно! Может быть, это и есть репетиция того самого дня, который, возможно, скоро состоится… У меня даже кольцо есть – осталось от предыдущего развода! В приметы я не верю, наоборот: можно ускорить свадьбу, примерив подвенечный наряд. Так мы привлекаем женихов. Например, Таня сейчас ищет мне мужа – арабского шейха…»

«А какие требования к будущему мужу?»

«Успешный, альфа-самец, желательно без детей – мы своих нарожаем! А самое главное, чтобы не было ни одной жены, я готова быть только первой и единственной. Во мне столько огня! Мне важно, чтобы со мной рядом был мужчина, который из себя что-то представляет. Если я буду успешнее, это вряд ли продлится долго».

«А как, по-вашему, выбрать лучшего?»

«Это должно подсказать сердце. Я уверена, что есть особая связь между мужчиной и женщиной. А психологи уверяют, что достаточно всего шести секунд, чтобы влюбиться: за это время душа узнает родственную душу. Поэтому я верю в любовь с первого взгляда».

Тем временем, пока Семенович общалась с прессой, на площадке возле Кремля возникла настоящая свадьба: жених с невестой и гостями прогуливались по окрестностям, позируя свадебному фотографу. Завидев артистку, компания тут же поспешила за автографами и селфи. Звезды им явно благоволили.

«А давайте вы сниметесь со мной в видео для ТикТока», – предложила певица и тут же организовала съемочный процесс, заставив одного из гостей, парня в шотландской юбке, выплясывать перед камерами.

«Макс, ну что ты робеешь! Покажи нам класс, станцуй, как после бутылки виски!» – подбадривала артистка случайного партнера. В итоге с трех дублей ролик все-таки сняли.

А клип на песню «Хочу» выйдет уже в считанные дни: роль жениха в нем сыграл известный актер, чье имя Семенович пока держит в тайне.



