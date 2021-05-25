Экс-домработница раскрыла подробности романа Пугачевой и Галкина

Она (Алла Пугачёва) сказала Филиппу Киркорову, что уходит. Пожить для себя она уехала в гостиницу «Балчуг». Потом, как говорится, она встречалась, получается так, что я выдаю, она встречалась с Максимом Галкиным. Алле понравился тот, что сделаешь? Это не от меня зависит, мало ли что я хотела, не хотела. Это ни от кого не зависело, только от Аллы. Не от Максима, а от неё,