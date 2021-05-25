Шопоголики и скряги: на что тратят деньги разные знаки Зодиака?

Львы могут добиться очень многого, так что им нет нужды переживать о завтрашнем дне. Мыслей о том, что деньги могут просто кончиться, у них не бывает.

Львам стоит избегать ссор на работе. Излишняя склонность к истерикам и конфликты с коллегами могут лишить их надежного источника дохода.

Девы

Девы продумывают свою жизнь на годы вперед, поэтому в финансовом планет им свойственна осторожность и практичность. Они любят откладывать деньги, копить и инвестировать. Но из-за этого порой забывают, что иногда можно и потратиться на самих себя.

Девы легко справляются с работой, у них нет проблем с несоблюдением дедлайнов и неграмотным таймингом. Поэтому им часто и вполне заслуженно перепадают премии и поощрительные подарки от начальства.

Девам стоит избегать мыслей, что они недостойны того или иного. И порой устраивать для себя день, наполненный развлечениями, покупками и увеселениями.

Весы

А вот Весы, в отличие от Дев, слишком много себе позволяют. И порой тратят на маленькие радости куда больше, чем стоило бы. В итоге они могут в один день остаться вообще с опустевшим кошельком.

Впрочем, обычно этого не происходит — они отличные работники, хорошо справляются с поставленными задачами и получают заслуженную зарплату.

Весам стоит избегать импульсивных трат и бессмысленных покупок. Стоит несколько раз задать себе вопрос, а нужна ли вам эта вещь? Если будут хоть малейшие сомнения — шопинг стоит отложить.

Скорпионы

Для представителей знака Скорпион деньги — это синоним безопасности и независимости. Они умеют ими распоряжаться, не позволяют себе лишних трат, откладывают на черный день и постоянно ищут способы, как бы подзаработать.

Скорпионы талантливы во многих отраслях, но им отлично подошла бы и карьера финансового аналитика или консультанта. В контроле активов других людей они видят власть и независимость от надоедливого начальства.

Скорпионам стоит избегать зацикливания на деньгах. Главное помнить, что это не самоцель, а именно средство ее достижения.

Стрельцы

Стрельцам очень повезло с планетой-покровителем, пишет Cosmo. Юпитер бережет их от финансовых неудач — даже при безрассудных тратах все обычно заканчивается для них хорошо.

Стрельцам нравится много путешествовать, заводить животных и открывать что-то новое. При таких вводных данных им отлично подойдет любая профессия. В том числе и в сфере финансов — они интуитивно знаю, куда стоит инвестировать, а куда — нет.

Стрельцам стоит избегать излишних трат. Они не любят копить, тратят все до последней копейки, и даже в отпуск едут, оплатив отдых с кредитки. Но удача может однажды им изменить, так что стоит научиться откладывать хотя бы немного.

Козероги