Эстонский рэпер Томми Кэш дал интервью российскому изданию: о работе с Элджеем и покорении вершин

— Интересно, что Иманбек, который получил Grammy, опять обратился к этой постсоветской программе. Вы наверняка видели его клип с Ритой Орой, танцующей на фоне панелек и теплотрасс.
— Это видео, оно вообще ни о чем. Не знаю, кто это снимал, но они опоздали лет на шесть. Сама Рита Ора — албанка из Приштины, может быть, в этом клипе как-то откликается ее прошлое, она видит в нем что-то настоящее, грубое и сырое.
— А ваши друзья Little Big от этого, похоже, совсем ушли и теперь играют честную поп-музыку.
— У нас с Little Big разные дороги. Я слежу за тем, куда они движутся. Конечно, видны перемены. Но я бы не согласился с тем, что их «сделала» soviet эстетика. Их секрет — большие идеи. Они хорошо умеют думать. В хорошей поп-музыке, безусловно, есть красота.
— Ваш новый EP «Moneysutra» начинается с коллаборации с мировой звездой Дипло и заканчивается дуэтом с российской звездой Элджеем.
— «Moneysutra» задумывался, как релиз, состоящий из парных выступлений, если говорить на языке спорта. На обложке у нас тоже пары, они, как вы заметили, обыгрывают позы из «Камасутры». В этом релизе я сделал несколько шагов назад, к тому, с чего я начинал, к хип-хопу, который я записывал еще до того, как увлекся читкой под габбер и драм-н-бейс. Мне кажется, это было правильно. Например, после альбома «YES» (2018) слушатели разделились на два лагеря — кто-то его полюбил, кто-то хейтил. После выхода «Moneysutra» хейта, мне кажется, почти не было.
— Как получилось привлечь к коллаборации в песне «Zuccenberg» такого занятого музыканта, как Дипло?
— Здесь инициатива опять была не моя. Дипло прислал мне несколько разных битов, мы начали общаться, и в какой-то момент подключился дуэт $uicideboy$. А заканчивал трек я уже в Таллинне. На «Zuccenberg» у нас обязательно будет видео. Год назад я был в России, ехал в такси по Москве, поставил этот трек, и кто-то мне сказал: «Ой, Дипло, да он уже не тот Дипло, что был раньше!» Люди не понимают, какой он гигант. Две или три недели назад я зашел к нему на Spotify и вижу: у него 38 млн слушателей в месяц. Чтобы было понятно, у Билли Айлиш — 45 млн. Дипло в десятке лучших. При этом когда мы придумывали этот трек, мы не особо обсуждали его, больше делали, чем говорили. Больше энергии, меньше мысли. Я устаю от вещей, о которых надо много-много думать.
— С Элджеем над песней «Nalik» вы тоже работали дистанционно?
— К сожалению, да. Вылететь никуда не могли. Мы много раз меняли тему трека. Элджей пришел с припевом, и из него выросла песня. Если я слушаю ее с закрытыми глазами, я всегда представляю себе начало какого-то фильма. И это заслуга Элджея. Все произошло очень естественно, как игра: мяч у тебя — мяч у меня.