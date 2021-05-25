Эстонский рэпер Томми Кэш дал интервью российскому изданию: о работе с Элджеем и покорении вершин

— Вы же сейчас в Таллинне? Там локдаун, все закрыто?

— Пару дней назад открыли веранды ресторанов. Остальное все закрыто пока (похоже, что интервью давалось некоторое время назад - Прим.ред.).

— И большую часть времени вы проводите в студии?

— У меня такое чувство, что сейчас уже не осталось артистов, которые только записывают песни. Я очень много времени трачу как на визуальную сторону своего проекта, так и на продвижение моей компании в целом. Менеджером я себя, наверное, не назвал бы. Но все равно нужно думать, куда мы движемся. Те времена, когда музыкант говорил: вот моя музыка, а остальным пусть занимается менеджмент,— остались в прошлом. Может быть, это просто мне так не повезло. Или я настолько помешан на контроле, что не хочу ничего упустить. В самом начале моим менеджером была моя девушка, мы все делали сами. И с тех пор я привык быть в курсе всех дел. Знаете, говорят, если хочешь сделать хорошо, сделай сам.

— У вас очень широкий спектр коллабораций. С одной стороны, британка Чарли XCX, с другой — наши Little Big и еще, например, японец Joji, которого в России мало кто знает. У вас особый талант налаживать связи?

— Я сам не знаю. Что-то им во мне, наверное, нравится. Если говорить о Чарли XCX, то инициатива исходила от нее. Я работал в Лондоне с продюсером Эй Джи Куком, и через него она позвала меня в свое видео «Boys» вместе с Чарли Путом, Марком Ронсоном, Дипло, Уиллом Ай Эм и Стормзи. Уже потом мы встретились в студии и сделали три или четыре трека. Таллинн не такой уж значительный город в музыкальной индустрии, если сравнивать его с Берлином или Лондоном, хотя и у нас есть много чего крутого. Но то, что у меня получается, — это результат моих усилий. Прежде чем мне стали поступать все эти крутые предложения, я долго боролся за свое место. А сейчас уже много чем могу гордиться, хотя я еще даже не на пике своей карьеры. В какой-то момент, наверное, мне просто повезло. Может быть, у меня, как говорят хиппи, особая связь с вселенной.

— В тот период, когда о вас заговорили, вы активно использовали эстетику восточноевропейского или цыганского шика, кто-то даже скажет — трэша. Ее сделали популярной Gogol Bordello, потом Little Big. Это работало. Но сейчас, мне кажется, это уже не актуально.