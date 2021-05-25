Пять знаков Зодиака, которым Павел и Тамара Глоба предрекли грандиозные перемены в июне

Известные российские астрологи Павел и Тамара Глоба продолжают делиться прогнозами, которые могут сбыться уже в начале лета.Эксперты считают, что большинство знаков Зодиака переживут июнь без каких-либо существенных потрясений. Однако пяти представителям астрологической «семейки» это время запомнится благодаря важным переменам, которые совсем скоро произойдут в их жизни.

Павел Глоба назвал и те дни, которые станут наиболее благоприятными для каждого из нас в июне — 1, 16, 17, 23 и 30. А вот 5 и 6 июня астролог порекомендовал соблюдать осторожность и не пытаться решать в это время наболевшие проблемы. По мнению же Тамары Глобы, Тельцам, Львам, Водолеям, Близнецам и Девам стоит подготовиться к неожиданным сюрпризам — им их обязательно преподнесет самый первый месяц долгожданного лета.

В начале июня Тельцам стоит больше времени уделять общению с полезными людьми. Правильный подход и отказ от споров позволят им существенно улучшить свое положение. Но удача им будет сопутствовать не только в финансах и работе. Конец месяца станет для Тельцов отличным временем для налаживания личной жизни.

Творческие личности и работники социальной сферы, рожденные под знаком Льва, совсем скоро смогут реализовать давние задумки, связанные с профессиональным поприщем.

Возрадуйтесь, Водолеи! Тамара Глоба предрекает вам невероятно успешный июнь. Более того, для представителей этого знака Зодиака начало лета станет самым лучшим и продуктивным временем за весь 2021 год. Не исключено, что некоторым Водолеям даже удастся превратить любимое увлечение в источник серьезных заработков.

А вот как астролог охарактеризовала жизнь в июне Близнецов: «Удача станет их спутницей на весь месяц, причем не только в профессиональных, но и в амурных делах».