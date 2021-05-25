Почему Мирослава Карпович вынуждена жить на капельницах?

Какие только болезни не приписывали актрисе Мирославе Карпович из-за ее «чрезмерной» худобы. Кто-то «выявлял» анорексию, кто-то нервное истощение. Ни один диагноз звезда, конечно, не подтвердила. Однако недавно призналась, что действительно вынуждена сидеть на медицинских препаратах. Подробный пост об этом она опубликовала в Instagram.

Звезда сериала «Папины дочки» созналась, что у нее слишком тяжелый рабочий график.

«Мало сна, много дорог, работа на нервах, как на балалайке, питание — как бог пошлет», — объясняла фолловерам актриса.

Мирослава отметила, что выживать ей в прямом смысле слова помогает регулярное употребление витаминов. В рацион входят магний, калий, кальций, биотин, коллаген, глутатион, экстракт грибов Рейши, йод, L-тирозин, гиалурон, Omega, бифидо- и лактобактерии, а также витамины D и C. Добавки помогают восполнить запасы необходимых микро- и макроэлементов в отсутствие нормального питания.

Чтобы всегда выглядеть привлекательно и свежо, звезда тщательно выбирает средства для ухода за кожей и декоративную косметику. Кроме того, она регулярно делает «уколы красоты». Карпович нисколько не стесняется факта, что ее лицо отчасти «сделанное» — она не хочет в свои 35 выглядеть на 50 лет от жуткой усталости.

Ну и главный секрет Мирославы — регулярные капельницы, дающие заряд энергии. «Однажды моя Маша (дерматолог), порекомендовала капельницы с препаратом Лаеннек, это очень сильная восстановительно-иммунокорректирующая вещь! Благодаря Маше я выжила 32 самолета и два месяца гастролей с очень и очень разными часовыми поясами!» — вспоминала Карпович.