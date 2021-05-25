Солист группы Maneskin, победившей на «Евровидении», получил результаты теста на наркотики

После победы и исполнения песни на бис была организована пресс-конференция, на которой Дамиано открыто спросили об инциденте. Итальянец возмутился, заявив, что никогда не принимал ничего запрещенного и добавил, что готов сдать тест.
Сегодня пришли результаты анализов, согласно которому в крови Давида не обнаружили следов наркотических вещество. Кроме того, Европейский вещательный союз изучил скандальные видеозаписи и пришел к выводу — артисты действительно разбили стакан, как и говорили ранее.
«Мы обеспокоены тем, что неточные предположения, ставшие причиной фейковых новостей, омрачили дух и финал события, а также повлияли на группу. Мы хотим еще раз поздравить Måneskin и пожелать им огромных успехов», — говорится в публикации.
Напомним, в ночь с субботы на воскресенье Måneskin завоевали первое место на музыкальном конкурсе «Евровидение» с песней Zitti e buoni. По итогам голосования они набрали 524 балла, на втором месте осталась французская певица Барбара Прави с песней Voilà (у нее 499 баллов). Россию представляла Манижа с композицией Russian Woman. Профессиональное и зрительское жюри присудили ей 204 балла и девятое место.