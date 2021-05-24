Кто такой Франко Неро, который пошел против Голливуда и предложил Кевину Спейси роль?

Пока Голливуд отказался снимать артиста в своих фильмах, Netflix прервал сотрудничество в сериале "Карточный домик", сцены с его участием вырезали и лишили премии "Эмми", нашелся режиссер, который пошел против Голливуда - решил снимать картину с Кевином Спейси.

СМИ сообщают, что Кевина Спейси утвердили на роль в итальянском фильме под названием L'uomo Che Disegno Dio ("Человек, который нарисовал бога"). Режиссером ленты стал 79-летний Франко Неро.

Кто такой Франко Неро?

Настоящее имя режиссера- Франческо Спаранеро. Его сын - писатель Карло Габриэль Неро. Он снялся в 229 картинах. Был продюсером 15 лент и самостоятельно снял три фильма, пишет RUS TVNET.

Наибольшую известность ему принесла картина "Джанго" в жанре спагетти-вестерн. В 70-х он играл в фильмах о полиции, чем тоже полюбился зрителям. Он работал со многими известными режиссерами.

Уже известно, что съемки пройдут в Италии. Помимо Кейси, в фильме сыграет актриса Ванесса Редгрейв - супруга Неро и лауреат премии "Оскар" 1978 года. С Ванессой Неро работал с 1967 по 1972 год, а в декабре 2006 года они поженились.

Франко Неро (Франческо Спаранеро) родился в семье полицейского. Его детство прошло в Парме. Там он и открыл в юношеские годы свое пристрастие к театральной сцене и актерскому искусству. Он активно участвовал в театральной самодеятельности в школе и армии.

Позже переехал в Милан и стал изучать экономику. Для того, чтобы платить за обучение, ему приходилось работать певцом в ночном клубе. Правда, после он забросил обучение. Какое-то время работал бухгалтером, но никогда не предавал своей любви к кино.

Дебютировал Франко в 1963 году в фильме Альфредо Джанетти La ragazza in prestito. В 1966 году пришла его звездная роль в картине "Джанго" Серджо Корбуччи. Этот образ сделал его известным в международных масштабах.

Но Неро хотел уйти от вестернов и стал снимался в фантастических фильмах, драмах и комедиях.

"Я мог стать звездой и получать большие гонорары, или же мог все время менять роли, что сделало бы мою карьеру более интересной и более длинной", - цитирует его The Globe and Mail.

У Франко Неро есть даже номинация на "Золотой глобус" за роль Ланселота в киноверсии Бродвейского мюзикла "Камелот".

Любопытный факт: Неро сыграл в фильмах Сергея Бондарчука "Мексика в огне" и "Я видел рождение нового мира", в основу которого была положена книга Джона Рида "Десять дней, которые потрясли мир". В картине "21 час в Мюнхене" он исполнил роль террориста на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.

Режиссер рассказал журналистам, что рад согласию Спейси. Он считает его великим актером. В свою очередь, Кевин Спейси не дал комментариев о предстоящей работе.

Напомним, после обвинений в сексуальном домогательстве американский актер Кевин Спейси в 2017 году перестал появляться на публике. Ходили слухи, что он начал лечиться у психотерапевта. Кинокарьера звезды оказалась фактически разрушенной.

Началось все в 2017 году, когда на Кевина Спейси подали в суд из-за сексуальных домогательств к двум 14-летним мальчикам. Об этом сообщает The New York Times. Один из истцов пожелал остаться анонимным, а вторым оказался актер Энтони Рэпп - с этого начался сексуальный скандал вокруг Спейси.