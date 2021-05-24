Горько! Первое свадебное фото рэпера Feduk и Саши Новиковой

Сегодня же сама Саша показала фотографию о свадьбы, которую лаконично подписала: «Fam». На ней можно заметить, что влюбленные отказались от традиционных пышных платьев и официальных костюмов. На Новиковой было бело приталенное платье и в руках букет цветов, а Федук надел белую рубашку навыпуск и костюм цвета крем-брюле.

В комментариях пару поздравили не только пользователи, но и знаменитости, в числе которых Ксения Дукалис, блогер Хоменко, Полина Киценко, Марика Кравцова и другие.

К слову, Федук и сам опубликовал точно такую же фотографию у себя на странице, сопроводив ее смайликами в виде кольца и замка.

Слухи о романе пары появились в 2018 году. Тогда их заметили на озеро Комо. После Feduk и Саша Новикова не спешили открыто говорить о своих отношениях, лишь некоторое время спустя они появились на одном из светских мероприятий в Москве.

К слову, отец девушки, известный ресторатор Аркадий Новиков, был удивлен, когда узнал о новом молодом человеке дочери. «Когда я сказала папе, что к нам в гости придет Feduk, он удивился. Тогда он сказал мне: «Саша, ну, какие музыканты. У них же гастроли». И только после знакомства с Федей он понял, что все нормально. Сейчас у них замечательные отношения», — призналась Новикова.



