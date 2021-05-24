Ландыши-убийцы: в чем кроется смертельная опасность этих хрупких цветов

Ландыши ядовиты и опасны для людей и животных — об этом предупредили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области. Представители ведомства отметили: сейчас, когда зацвели эти красивые растения, велика вероятность, что ими станут торговать на улицах города. Однако приносить в дом ландыши — большой риск для здоровья.

«Все части этого растения ядовиты, а самая большая концентрация токсинов содержится в ягодах. Ландыш содержит сердечный гликозид (конваллятоксин), повышенная доза которого приводит к летальному исходу по причине сбоев в работе сердца. Опасен яд и для домашних животных. Будьте осторожны! Любуйтесь этим чудом природы издалека», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В беседе с 5-tv.ru биолог и агроном Михаил Воробьев отметил, что наиболее опасными могут быть плоды ландыша, так как они красивые, блестящие, ярко-красного цвета — выглядят очень аппетитно. Но достаточно одной-двух ягод, чтобы начались проблемы с сердцем, а если будет съедено большее количество, то не исключен и летальный исход.

Сердечные гликозиды используются как лекарство, но, безусловно, в дозированных количествах. Но когда такие лекарства попадают в организм человека бесконтрольно, это чревато самыми печальными последствиями.

«Если вы сорвали букет ландышей, подержали его в руках, вам в глаз попала соринка и вы начали тереть глаз, вот эти самые сердечные гликозиды прямым ходом через слизистую оболочку глаза очень легко проникают в кровь и начинают свое воздействие. Поэтому, если вы собираете букеты ландышей или сажаете их у себя в саду, нужно быть очень осторожными: через кожу гликозиды не проникают, но нужно обязательно мыть после „общения“ с ландышами руки», — поведал эксперт.