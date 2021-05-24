Ландыши-убийцы: в чем кроется смертельная опасность этих хрупких цветов
Представители комитета лесного хозяйства Московской области посоветовали всем любоваться ландышами издалека, пишет Пятый канал.
Представители комитета лесного хозяйства Московской области посоветовали всем любоваться ландышами издалека, пишет Пятый канал.
Ландыши ядовиты и опасны для людей и животных — об этом предупредили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области. Представители ведомства отметили: сейчас, когда зацвели эти красивые растения, велика вероятность, что ими станут торговать на улицах города. Однако приносить в дом ландыши — большой риск для здоровья.
«Все части этого растения ядовиты, а самая большая концентрация токсинов содержится в ягодах. Ландыш содержит сердечный гликозид (конваллятоксин), повышенная доза которого приводит к летальному исходу по причине сбоев в работе сердца. Опасен яд и для домашних животных. Будьте осторожны! Любуйтесь этим чудом природы издалека», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
В беседе с 5-tv.ru биолог и агроном Михаил Воробьев отметил, что наиболее опасными могут быть плоды ландыша, так как они красивые, блестящие, ярко-красного цвета — выглядят очень аппетитно. Но достаточно одной-двух ягод, чтобы начались проблемы с сердцем, а если будет съедено большее количество, то не исключен и летальный исход.
Сердечные гликозиды используются как лекарство, но, безусловно, в дозированных количествах. Но когда такие лекарства попадают в организм человека бесконтрольно, это чревато самыми печальными последствиями.
«Если вы сорвали букет ландышей, подержали его в руках, вам в глаз попала соринка и вы начали тереть глаз, вот эти самые сердечные гликозиды прямым ходом через слизистую оболочку глаза очень легко проникают в кровь и начинают свое воздействие. Поэтому, если вы собираете букеты ландышей или сажаете их у себя в саду, нужно быть очень осторожными: через кожу гликозиды не проникают, но нужно обязательно мыть после „общения“ с ландышами руки», — поведал эксперт.
«Если вы видите полянку ландышей, насладитесь их видом, ароматом, но лучше их не трогать и не рвать, потому что, во-первых, вы можете нанести вред здоровью, а во-вторых, вы можете нанести вред природе, ее биоразнообразию, поспособствовать уничтожению растения», — заключил Воробьев.