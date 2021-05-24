Ксения Собчак показала трогательный кадр с Богомоловым

Ксения Собчак продолжает демонстрировать подписчикам в Instagram свою идеальную семейную жизнь. На этот раз ведущая опубликовала фото, на котором ее муж, Константин Богомолов, смотрит на нее влюбленными глазами. Оба при этом одеты в одинаковые тельняшки, Собчак безмятежно улыбается.

«Смотри на меня так всегда, пожалуйста!» – подписала кадр она.

Поклонников умилило фото, они расточали ведущей и ее супругу комплименты, подчеркивая, как гармонично они смотрятся рядом друг с другом.

«Совсем другая с Константином!»; «Это любовь!»; «Хитрый лис»; «Сквозь очки видны эти счастливые глаза!»; «Настоящая пара!» – восторгались фанаты.

Между тем, в сети нередко прочат крах второму браку Собчак. Особенно на этом поприще преуспевает блогер Лена Миро. Она писала о скором разводе ведущей еще в феврале. Стоит отметить, что как раз в том месяце Богомолов последний раз публиковал в Instagram фото жены. С тех пор у него на странице только собственные снимки.



