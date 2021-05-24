Как кукла! Немощного Вячеслава Зайцева вернули в «Модный приговор»

Вячеслав Зайцев перестал появляться на телевидении из-за проблем со здоровьем. Известно, что модельер давно страдает от болезни Паркинсона и сегодня уже практически не может передвигаться самостоятельно. Коллеги и друзья стараются всячески поддерживать Вячеслава Михайловича. Сегодня они появились в студии «Модного приговора» и вспомнили истории из славного прошлого дизайнера.

Так, диктор Анна Шатилова рассказала, что познакомилась с Зайцевым в конце 60-х, когда уже работала на телевидении. «Я приобретала в его модном доме вещи по себестоимости. У меня шесть пальто от Вячеслава Михайловича», — поделилась телезвезда.

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Популярная фигуристка Наталья Бестемьянова выступала на Олимпиаде в костюме от Вячеслава Зайцева. «Он создал для нас стиль, который нельзя было не заметить. Мы выиграли Олимпиаду благодаря ему. Вячеслав Михайлович приложил руку и к моей семейной жизни. Свадебное платье было сделано Славой», — рассказала Бестемьянова. В передаче также показали эскизы, которые рисовал Зайцев, создавая спортивную форму фигуристов.

Модель Алиса Крылова, которая принимала участие в конкурсе красоты в 2011 году, по-прежнему носит наряды кутюрье. 10 лет назад в его платье она одержала победу и стала Mrs. Globe.



