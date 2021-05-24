«Не каждая женщина простила бы такое»: Анастасия Волочкова откровенно о разрыве с возлюбленным

А через несколько месяцев вы полетели на Мальдивы…

Да, это мой любимый край, летала туда 18 раз, и мне захотелось познакомить Олега с этим райским уголком, сделать ему приятное, удивить. Я старалась организовать все до мелочей. К примеру, в один из дней договорилась с сотрудниками острова, чтобы нам устроили романтическое путешествие на песчаную косу — маленький островок посреди океана. Втайне от Олега попросила, чтобы из песка вырыли сердце с нашими именами, выложили листиками пальм и украсили свечами. Вот тогда все узнали, как зовут моего спутника. Когда причалили туда на маленькой лодочке, нас встречали под музыку из балета «Лебединое озеро» — невероятные ощущения, и я с радостью наблюдала, как Олег поражен и тронут. Мне очень хотелось, чтобы у него в памяти остались такие красивые моменты. Новогодние праздники мы тоже провели вместе: 14 волшебных дней идиллии. Всегда, когда мы оставались вдвоем, у нас возникало ощущение гармоничной семьи. Я делала так, что вокруг постоянно рассыпались лепестки роз, искрили бенгальские огни, фейерверки… Сказать откровенно, мне хотелось, чтобы Олег сам создавал такую романтику для меня. Но понимала, что он не умеет это делать, поэтому сама задавала тон.

Вы часто делитесь в Instagram фотографиями огромных букетов. Часто ли Олег радовал вас ими?

В самом начале отношений он сообщил, что не любит и не считает нужным дарить цветы, не видит смысла тратить на них деньги. Меня это, конечно, очень огорчило. И знаете, даже после расставания, когда я в сердцах напомнила ему данный факт, он ответил: «Зато я подарил тебе спортивный костюм! Продай его и купи 370 роз!» Я даже не нашлась, что ответить. И главное — как точно подсчитал. Однажды, к слову, он все-таки меня порадовал. В октябре прошлого года, когда жесткий карантин сняли, я успела показать свой спектакль «Балерина в зазеркалье цирка» в центре Москвы. И Олег пришел на него со своей 12-летней дочкой и, к моему удивлению, с цветами — даже сам поднялся на сцену в маске и вручил их мне.

А на вашем дне рождения он почему-то не появился. Хотя собрались, наверно, все близкие вам люди. И мы, журналисты, его очень ждали.