«Не каждая женщина простила бы такое»: Анастасия Волочкова откровенно о разрыве с возлюбленным

Долгое время Волочкова скрывала своего мужчину от посторонних глаз и, казалось, наслаждалась счастьем в тишине. С Олегом Анастасия прожила 10 месяцев: они проводили вместе все свободное время в загородном доме звезды, устраивали романтические вечера, часто путешествовали… Со стороны роман выглядел идеально. Поэтому новость о том, что влюбленные расстались, стала для всех огромной неожиданностью.
Но, как оказалось, многое в этих отношениях оставалось за кадром. Непонимание, вспышки ревности — лишь малая часть того, что приходилось прощать артистке. В откровенном интервью Волочкова честно рассказала о том, что накопилось у нее в душе, и раскрыла причины разрыва с избранником.
Думали ли вы, что эти отношения могут привести к чему-то серьезному или, наоборот, просто отдались на волю судьбы и чувств?
Когда мы только начали встречаться, то сразу почувствовали какую-то взаимную симпатию. Наше знакомство произошло 20-го июля — в тот момент у меня не было любимого человека, а Олег находился в разводе уже пять лет. Стали общаться, легко, позитивно, и поняли, что нам очень хорошо вместе. Даже иногда шутили, что пандемию лучше провести вместе, чем сидеть дома поодиночке. Тем более, у меня для этого прекрасные условия — большой особняк, гостевой домик, баня, летняя кухня, участок, веранда. Когда стали жить вместе, то много разговаривали о будущем и, в конце концов, решили: пусть все идет, как идет. Грандиозных планов, чтобы отношения перетекали в создание семьи, не строили. Но через какое-то время, когда уже возникла красивая романтическая история, в глубине души я надеялась, что она может перейти в более серьезную стадию.
Что вас в Олеге привлекло в первую очередь?
Доброта, обаяние, чувство юмора, забота. На ночь он читал мне сказки! В самом начале все, действительно, шло просто замечательно. Олег быстро завоевал мое доверие. Хотя я настолько доверчивая и открытая, что, наверно, это было сделать несложно (смеется). При этом сразу предупредил: человек он не богатый и меня «не потянет». На что я ответила: меня не нужно тянуть, меня нужно любить и быть рядом. Это в принципе единственное, чего мне от него хотелось. Любой женщине необходим человек, с которым можно засыпать и просыпаться вместе. Сначала мы, кстати, думали, что договоримся о свободных отношениях, но потом такого формата уже и не понадобилось.
Вы ведь привыкли к роскоши, красивым сюрпризам. И, получается, готовы были от всего этого отказаться?
Я отдавала себе отчет, что Олег не сможет ухаживать с тем же размахом, как это делали мои бывшие грандиозные мужчины. Никогда не была обделена вниманием, всегда ими все устраивалось для меня по высшему классу. С Олегом мы прекрасно проводили время, парились в бане, завтракали и ужинали при свечах... Когда сидеть дома стало уже невмоготу, я предложила совершить какое-нибудь совместное путешествие — мне очень нужно было море. Поэтому в одночасье организовала поездку в Турцию, пригласила в нее Олега. Все получилось просто необыкновенно — вилла с бассейном, солнце, отдельный шатер на пляже, любовь! Мой директор и друг даже снабдил его инструкциями, как меня правильно фотографировать, с какого ракурса, объяснил, что Настя никогда не отказывает никому в автографах. И просил проконтролировать, чтобы все было интеллигентно и не превращалось в хаос. После Олег был в шоке и признался: «Я предполагал, что ты пользуешься популярностью, но не думал, что настолько».