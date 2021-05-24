Пн, 24.05.2021
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«Не каждая женщина простила бы такое»: Анастасия Волочкова откровенно о разрыве с возлюбленным

Анастасия Волочкова ФОТО: Instagram

Недавно балерина сообщила о расставании с избранником. Оказалось, что отношения с Олегом принесли Анастасии немало обид и разочарований, пигшет Starhit.ru.

Долгое время Волочкова скрывала своего мужчину от посторонних глаз и, казалось, наслаждалась счастьем в тишине. С Олегом Анастасия прожила 10 месяцев: они проводили вместе все свободное время в загородном доме звезды, устраивали романтические вечера, часто путешествовали… Со стороны роман выглядел идеально. Поэтому новость о том, что влюбленные расстались, стала для всех огромной неожиданностью.

Но, как оказалось, многое в этих отношениях оставалось за кадром. Непонимание, вспышки ревности — лишь малая часть того, что приходилось прощать артистке. В откровенном интервью Волочкова честно рассказала о том, что накопилось у нее в душе, и раскрыла причины разрыва с избранником.

Думали ли вы, что эти отношения могут привести к чему-то серьезному или, наоборот, просто отдались на волю судьбы и чувств?

Когда мы только начали встречаться, то сразу почувствовали какую-то взаимную симпатию. Наше знакомство произошло 20-го июля — в тот момент у меня не было любимого человека, а Олег находился в разводе уже пять лет. Стали общаться, легко, позитивно, и поняли, что нам очень хорошо вместе. Даже иногда шутили, что пандемию лучше провести вместе, чем сидеть дома поодиночке. Тем более, у меня для этого прекрасные условия — большой особняк, гостевой домик, баня, летняя кухня, участок, веранда. Когда стали жить вместе, то много разговаривали о будущем и, в конце концов, решили: пусть все идет, как идет. Грандиозных планов, чтобы отношения перетекали в создание семьи, не строили. Но через какое-то время, когда уже возникла красивая романтическая история, в глубине души я надеялась, что она может перейти в более серьезную стадию.

Что вас в Олеге привлекло в первую очередь?

Доброта, обаяние, чувство юмора, забота. На ночь он читал мне сказки! В самом начале все, действительно, шло просто замечательно. Олег быстро завоевал мое доверие. Хотя я настолько доверчивая и открытая, что, наверно, это было сделать несложно (смеется). При этом сразу предупредил: человек он не богатый и меня «не потянет». На что я ответила: меня не нужно тянуть, меня нужно любить и быть рядом. Это в принципе единственное, чего мне от него хотелось. Любой женщине необходим человек, с которым можно засыпать и просыпаться вместе. Сначала мы, кстати, думали, что договоримся о свободных отношениях, но потом такого формата уже и не понадобилось.

Вы ведь привыкли к роскоши, красивым сюрпризам. И, получается, готовы были от всего этого отказаться?

Я отдавала себе отчет, что Олег не сможет ухаживать с тем же размахом, как это делали мои бывшие грандиозные мужчины. Никогда не была обделена вниманием, всегда ими все устраивалось для меня по высшему классу. С Олегом мы прекрасно проводили время, парились в бане, завтракали и ужинали при свечах... Когда сидеть дома стало уже невмоготу, я предложила совершить какое-нибудь совместное путешествие — мне очень нужно было море. Поэтому в одночасье организовала поездку в Турцию, пригласила в нее Олега. Все получилось просто необыкновенно — вилла с бассейном, солнце, отдельный шатер на пляже, любовь! Мой директор и друг даже снабдил его инструкциями, как меня правильно фотографировать, с какого ракурса, объяснил, что Настя никогда не отказывает никому в автографах. И просил проконтролировать, чтобы все было интеллигентно и не превращалось в хаос. После Олег был в шоке и признался: «Я предполагал, что ты пользуешься популярностью, но не думал, что настолько».

А через несколько месяцев вы полетели на Мальдивы…

Да, это мой любимый край, летала туда 18 раз, и мне захотелось познакомить Олега с этим райским уголком, сделать ему приятное, удивить. Я старалась организовать все до мелочей. К примеру, в один из дней договорилась с сотрудниками острова, чтобы нам устроили романтическое путешествие на песчаную косу — маленький островок посреди океана. Втайне от Олега попросила, чтобы из песка вырыли сердце с нашими именами, выложили листиками пальм и украсили свечами. Вот тогда все узнали, как зовут моего спутника. Когда причалили туда на маленькой лодочке, нас встречали под музыку из балета «Лебединое озеро» — невероятные ощущения, и я с радостью наблюдала, как Олег поражен и тронут. Мне очень хотелось, чтобы у него в памяти остались такие красивые моменты. Новогодние праздники мы тоже провели вместе: 14 волшебных дней идиллии. Всегда, когда мы оставались вдвоем, у нас возникало ощущение гармоничной семьи. Я делала так, что вокруг постоянно рассыпались лепестки роз, искрили бенгальские огни, фейерверки… Сказать откровенно, мне хотелось, чтобы Олег сам создавал такую романтику для меня. Но понимала, что он не умеет это делать, поэтому сама задавала тон.

Вы часто делитесь в Instagram фотографиями огромных букетов. Часто ли Олег радовал вас ими?

В самом начале отношений он сообщил, что не любит и не считает нужным дарить цветы, не видит смысла тратить на них деньги. Меня это, конечно, очень огорчило. И знаете, даже после расставания, когда я в сердцах напомнила ему данный факт, он ответил: «Зато я подарил тебе спортивный костюм! Продай его и купи 370 роз!» Я даже не нашлась, что ответить. И главное — как точно подсчитал. Однажды, к слову, он все-таки меня порадовал. В октябре прошлого года, когда жесткий карантин сняли, я успела показать свой спектакль «Балерина в зазеркалье цирка» в центре Москвы. И Олег пришел на него со своей 12-летней дочкой и, к моему удивлению, с цветами — даже сам поднялся на сцену в маске и вручил их мне.

А на вашем дне рождения он почему-то не появился. Хотя собрались, наверно, все близкие вам люди. И мы, журналисты, его очень ждали.

В день своего юбилея я решила показать спектакль, и, поверьте, ждала на нем Олега больше, чем вы. Когда он объяснил мне причину своего отсутствия, была в отчаянии. Стоя за кулисами за три минуты до выхода на сцену, звонила и спрашивала: «Олег, ты здесь, ты в зале?» Разумеется, я выделила ему лучшие места... Для меня было очень важно танцевать, зная, что любимый человек рядом. Эти эмоции не купить за деньги. Он соврал, якобы, вышел покурить, но на самом деле — просто не приехал. Оказалось, что в списке из 250 приглашенных гостей и зрителей, Олег узрел двух человек, которых воспринял как потенциальных соперников. Хотя я даже не близко с ними знакома. Конечно, я знаю, что такое ревность, но когда она переходит в паранойю, это уже ненормально, неприемлемо. Мне до глубины души было жаль, что Олег не подарил мне цветы в день моего юбилея, даже их не передал! Впоследствии пришлось поведать ему, что это все-таки мой праздник, поэтому пригласила тех, кого хотела видеть. И в зале сидели, в том числе, мужчины, с которыми я дружила, те, кто оставил большой след в моей жизни. И все они пришли с огромными букетами роз. А на свой день рождения ты, Олег, зови, кого считаешь нужным. Более того, предложила отметить у нас дома.

То есть, вы его простили, и праздник провели вместе?

Да, причем посоветовала ему не тратить деньги ни на какие рестораны, а просто пригласить друзей к нам. Составили список из 20 человек, я не была против ни одного. В итоге пришли две пары близких людей Олега, с которыми мы прекрасно посидели. Мне захотелось создать феерию, поэтому заказала даже салют. Через хозяйку поселка нашла место для запуска, получила разрешение. Он прогремел под песню Ирины Аллегровой «С днем рождения». Лично преподнесла торт с фейерверками и надписью «С днем рождения, любимый». Гости Олега были в восторге, они-то точно знали: такого для него никто не устраивал. В тот момент, наблюдая его счастье, тут же забыла ту низость, которую он позволил в мой день рождения — но до сих пор не понимаю, разве можно так поступать с любимой женщиной? Многое прощала, потому что испытывала к нему чувства, и мы, действительно, привыкли друг к другу. А это привыкание дало мне ощущение, что я вроде как этого мужчину приручила. А за тех, кого приручили, надо нести ответственность.

Любовь, конечно, порой страшная штука. На многое закрывает глаза…

Моя жизнь невозможна без романтики, а Олег просто не умеет и не знает, как делать сюрпризы. Но, если человек не способен дарить праздник, это не значит, что я должна этот праздник разлюбить. Для меня устраивали такие вещи! Но то были другие мужчины, интеллигентные, правильно воспитанные, с пониманием и уважением относящиеся к женщине. И для них, для этих людей, даже очень обеспеченных, я создавала ровно такую же атмосферу счастья, за которую они меня и ценили. Огорчал и тот факт, что Олег не принимал мое творчество, говорил, что оно ему безразлично. Сильно меня ранил. Но я списывала на то, что он не очень зрелый и не осведомленный в искусстве человек, младше меня, не понимает, что не стоит таких слов говорить балерине, которая всю свою жизнь на это творчество положила. Как и не стоит часами сидеть в Интернете и читать про меня всякую чушь и грязь, сливаемую недоброжелателями. Человек просто находился на какой-то непонятной мне волне… Всегда просила его посмотреть другие программы, где выдающиеся личности дают оценку моим достижениям. Но Олега это не очень занимало.

Вы говорили с ним о том, что вам не нравится, пытались искать компромисс?

Когда я высказывала правду, она, конечно, воспринималась в штыки. Ему было сложно принять услышанное. А мне, думаете, было легко все выдерживать?! На этой почве и происходили наши разногласия. Но я пыталась донести до Олега, что даже в моменты самых ужасных ссор стоит помнить: это выплеск эмоций. Если отношения ценны, ими нужно дорожить. Расплескать все, что создано за месяцы, можно в одночасье. А построить заново — многим не под силу.

Кто в моменты ссор первым делал шаг навстречу?

Со стороны Олега шаги были, он просил прощения, но потом обижал снова… Но чаще эти самые шаги совершала я, призывая к мудрости.

Но при всем при этом, как я поняла, он любил вас и был очень привязан, ревновал.

Да, были скандалы из-за его ревности, причем эта ревность была абсолютно беспочвенной. Я очень преданный и верный человек, особенно по отношению к мужчине, с кем выстраиваю отношения, которые считаю серьезными. К Олегу я относилась искренне и безусловно, но в какой-то момент показалось, что ему со мной просто удобно. А как тут неудобно! Жить с известной балериной, самодостаточной личностью, успешным человеком. Не скрою, Олегу льстило, когда его друзья и знакомые восхищались, что он с такой женщиной. Даже не верили в это, говорили, мол, фотомонтаж.

А ваша дочь Ариадна была с Олегом знакома? Как они ладили?

Лично я познакомлю ее лишь с тем, кто станет мне опорой в жизни, с кем я создам союз, кто возьмет ответственность за меня и, возможно, за нее тоже. С Аришей у нас доверительные отношения, дочка всегда поддерживает мой выбор. Так же, как и я доверяю ее. Олег общался с ней по телефону, причем сам попросил номер. О чем — мне неведомо. Но, приезжая на мои спектакли, в которых Ариадна сейчас участвует, она упоминала, что Олег — очень хороший. И я не спорю — он добрый, сердечный. Иначе я бы не была с ним, и не прощала бы все то, что, честно говоря, не простила бы ни одна женщина.

А он со своей дочерью вас познакомил?

Да, это было так трогательно. Я очень люблю детей и считаю, что, если принимаешь ребенка любимого мужчины как родного, то это гораздо больший показатель доверия, чем просто родить от него самой. Мы пригласили дочку Олега в гости, выделили ей самую большую комнату — напротив спальни Ариши. Вместе парились в бане, плавали в бассейне, моя помощница Лолочка готовила ей сырники, блинчики. Мне, правда, искренне хотелось подружиться. Вообще, когда в моем доме появляются дети, я забываю взрослых и посвящаю все свое время только им. Любезно предложила ребятам на всех выходных приезжать к нам, «двери моего дома для вас, моих дорогих, всегда открыты». Но в данной ситуации случилось иначе. К моему большому сожалению, дочь Олега увидела во мне не подругу, а соперницу, которая отнимает время ее отца. И заявила мне следующее: «Мой папа будет все делать так, как я скажу! А по поводу выходных: одни мы будем здесь, а другие — все вместе в Бибирево, в нашей квартире». Я вежливо объяснила этой девочке, что не смогу подстраиваться под ее расписание. У меня свой дом, свой график, в котором и в выходные дни бывают очень важные дела, репетиции, съемки… Дочка устроила так, что все пятницы, субботы и воскресенья за время нашего общения они проводили с папой в Бибирево. Но и это я принимала, понимая, что дети — это святое. Не скрою, вечерами в отсутствии Олега мне становилось грустно и одиноко. И огорчал тот факт, что, когда в это время он звонил, то даже не осведомлялся, как я себя чувствую и что у меня на душе. Ему было важно лишь, чтобы я находилась одна.

Что в итоге стало решающим моментом, почему вы все-таки поставили точку в этих явно тяжелых отношениях?

Накопленные эмоции, разочарование в слабости Олега, в его слабоволии, невозможности найти компромисс... Есть люди, которые с благодарностью относятся к добру в свой адрес. Искренность в наши дни — согласитесь, редкое качество. А есть такие, которые с течением времени начинают воспринимать все как должное. Я просто умею любить, и, если дарю свою душу, то без остатка. Понимаю, что удобно жить в роскоши с успешной женщиной, ездить на дорогие курорты, принимать восхищение восторженных друзей. Но в какой-то момент мне перестало быть это удобно. Потому что самой хотелось и хочется, чтобы такую заботу проявляли обо мне. В наши отношения пытались вмешиваться люди со стороны Олега. Я никому подобное делать не позволяла. Когда мне говорили: «Зачем тебе нужен такой человек», никого не слушала. Потому что руководствуюсь исключительно голосом сердца. И, если оно по причине доверчивости меня подводит, то это только моя ошибка. Предпочитаю помнить жизнь радостью встреч, а не горечью расставаний. Много прекрасных эмоций мы испытали за 10 месяцев, и это навсегда останется в моей памяти.

Допускаете ли вы, что в будущем снова сможете быть вместе?

Нет. Я предложила Олегу сохранить человеческие отношения: перевести романтические в разряд дружеских. Для меня все пройденное — тоже определенный опыт, и мне есть, за что благодарить. Понимая, что наши отношения исчерпали себя, я предложила Олегу разделить со мной путешествие на Мальдивы на тот же остров Sun Siyam Iru Veli, где начиналась наша истинная любовь. Он согласился. Я люблю расставаться красиво. И это была невероятная поездка и отдых на двух роскошных виллах. Каждому — Бог судья. В завершении же хочу сказать: у любого человека может не хватать денег, возможностей, воспитания, умения относиться к женщине достойно. Но когда у людей нет совести, то тут поделать ничего невозможно. Я очень сильный по духу человек, умеющий преодолевать любые испытания с честью и достоинством. Я решила закрыть для себя одну дверь, что поможет мне открыть новую. Хочу, чтобы в моей жизни встретился настоящий Мужчина, который будет сильнее меня, станет плечом и опорой. С которым я смогу почувствовать себя просто женщиной. И я знаю, что такой человек существует, просто мы с ним пока не встретились.


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