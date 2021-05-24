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Любой ценой: как пандемия заставила мир готовится к зомби-апокалипсису

Апокалипсис. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Насмотревшись модных хорроров люди строят бункеры и запасаются огнеметами, пишет ren.tv.

В XX веке человечество столкнулось с таким явлением, как массовая гибель людей во Вторую мировую войну и при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Сейчас мир живет в условиях пандемии, которую многие воспринимают как пролог к настоящему зомби-апокалипсису. Люди реально рассматривают перспективу гибели от полчищ ходячих мертвецов. Это самый распространенный сценарий, который продвигают массовая культура, кино, телевидение и книги.

Как напуганные пандемией люди готовятся к зомби-апокалипсису? Какие дорогие вещи они готовы приобретать из-за своего страха? Об этом рассказали эксперты программы «Невероятно интересные истории» с ведущим Сергеем Доля на РЕН ТВ!

Фляга и компас

Сегодня соседство с нежитью - один из самых продаваемых сюжетов в киноиндустрии. Самое удивительное, что к такому «светлому будущему» готовятся не только в Голливуде.

«Я прочел гид по выживанию в случае зомби-апокалипсиса Макса Брукса и подготовился к будущему. Это только первый аванпост. Зомби здесь получат по полной, если в дверь постучатся. Что нужно подготовить, прежде чем монстры появятся у вас на пороге? Сумку, с которой вы сможете убежать. Флягу с водой, кружку, компас. Вы должны знать, куда идти, когда перестанут работать спутниковые карты», - объясняет блогер Дэш Томпсон.

Американцы готовятся к зомби-апокалипсису

скриншот видео

С началом пандемии и закрытием границ американцы окончательно поверили: конец света не за горами. Человечество вот-вот уничтожит неизвестный вирус. Ведь даже ученые из Арагонской национальной лаборатории подтвердили страшные фантазии, заявив, что эпидемия, похожая на зомби-апокалипсис, может начаться уже в ближайшее десятилетие. После этого у американцев началась истерия. Первыми сориентировались самые предприимчивые. В интернете появились курсы выживания в постапокалиптическом будущем.
 
Жизнь в подвале

Базовым правилам выживания студентов обучает Мэд Моук. Несколько лет назад он проснулся с твердой уверенностью: зомби скоро захватят Землю. Осмотрел свой дом и понял, что не готов к встрече с нежитью. С тех пор американец успел многое: изучил все, что известно о живых мертвецах, и перебрался в подвал.

«Первое что я сделал - замаскированный проход между этажами дома. Этот путь ведет в подвал. На самом деле, именно там я живу большую часть времени. Комнаты на верху - обманка. Они стоят нетронутые. Поэтому если зомби зайдут в дом, у них будет ощущение, что там никого нет. Никто не живет», - рассказывает мужчина.

Таких, как Мэд - тысячи. Они даже учредили общество по изучению живых мертвецов и подготовке к нашествию. Здесь все серьезно: иерархия, членские взносы, разработка планов отступления и постройка укреплений. Коллеги Мэда - далеко не единственные, кто возводит поселения на случай судного дня. Всевозможные убежища - сегодня один из самых востребованных товаров на рынке недвижимости. В штате Западная Вирджиния, например, оборудовали так называемый «лагерь судного дня».

Лагерь судного дня

Речь идет о месте, где люди смогут пережить катастрофу и стать одними из тех, кто спасет наш вид от вымирания. Здесь готовы к концу света. На территории ранчо находятся несколько подземных бункеров с припасами, а также дома, окруженные забором с дозорными вышками. Но самое главное - в распоряжении гостей лагеря обученная команда бойцов-выживальщиков. Такие смогут не только защитить от нашествия зомби, но и спасут от голода, холода и жажды.

«Члены нашего клуба будут полностью защищены. Все что нужно - это подать заявку на вступление в организацию и платить членские взносы. Это гарантирует вам место в нашем ковчеге. Приезжать сюда постоянно не обязательно. Хотя в хорошие времена наш лагерь - отличное место для отдыха» - уведомляет управляющий лагерем и бывший военный Дрю Миллер.

Законы на случай катастрофы

К концу света в США готовятся повсеместно. В штате Джорджия для жителей постапокалиптического мира уже даже написали законы. Их увековечили на огромных камнях и выставили на всеобщее обозрение. Монумент в шутку прозвали американским Стоунхенджем. Пока мир не уничтожили живые мертвецы, у своеобразного юридического памятника фотографируются туристы.

«Вокруг этого памятника очень много тайн. Во-первых, в фирме, которая его установила, до сих пор не знают кто его заказал. А правила, которые там выбиты, в современном мире совсем не применимы. Это действительно свод заповедей для тех, кто переживет конец света», - рассказывает путешественник Том Скотт.

Не превышать население Земли в полмиллиарда человек, найти общий язык для всех наций и народов, быть терпимее в вопросах веры и не лезть в чужие дела. Законы для выживших на скрижалях выбиты на восьми языках.

Улететь от зомби в космос

Исследователи чуть ли не каждый день публикуют варианты спасения человечества в случае конца света. Переселение в подземные бункеры, изобретение чудо-вакцин и защиты от радиации. Даже подводные города на дне океана. Некоторые уверены: от неминуемой смерти люди смогут сбежать в космос. Переселить землян на другие планеты или построить звездный ковчег обещают многие миллионеры - например, знаменитый Илон Маск.

О перспективном полете на Марс гений заявил почти пять лет назад. С тех пор на Красную планету никто так и не улетел - пока Маск готовится к нашествию мертвецов на Земле и уже заработал на всеобщем помешательстве 10 миллионов долларов. Не так давно он представил новую разработку - огнемет для борьбы с ордами нечисти. Двадцать тысяч устройств, стоимостью пятьсот долларов каждое, были распроданы за четыре дня.

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