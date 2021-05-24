Любой ценой: как пандемия заставила мир готовится к зомби-апокалипсису

Таких, как Мэд - тысячи. Они даже учредили общество по изучению живых мертвецов и подготовке к нашествию. Здесь все серьезно: иерархия, членские взносы, разработка планов отступления и постройка укреплений. Коллеги Мэда - далеко не единственные, кто возводит поселения на случай судного дня. Всевозможные убежища - сегодня один из самых востребованных товаров на рынке недвижимости. В штате Западная Вирджиния, например, оборудовали так называемый «лагерь судного дня».

Лагерь судного дня

Речь идет о месте, где люди смогут пережить катастрофу и стать одними из тех, кто спасет наш вид от вымирания. Здесь готовы к концу света. На территории ранчо находятся несколько подземных бункеров с припасами, а также дома, окруженные забором с дозорными вышками. Но самое главное - в распоряжении гостей лагеря обученная команда бойцов-выживальщиков. Такие смогут не только защитить от нашествия зомби, но и спасут от голода, холода и жажды.

«Члены нашего клуба будут полностью защищены. Все что нужно - это подать заявку на вступление в организацию и платить членские взносы. Это гарантирует вам место в нашем ковчеге. Приезжать сюда постоянно не обязательно. Хотя в хорошие времена наш лагерь - отличное место для отдыха» - уведомляет управляющий лагерем и бывший военный Дрю Миллер.