Манижа раскритиковала победителей Евровидения за скандал с наркотиками

«Мне кажется, что неправильно — употреблять. Особенно, когда ты это делаешь публично. Мое мнение — что мы должны все-таки нести ответственность перед нашей аудиторией за наши поступки», — заявила Manizha.

Певица подчеркнула, что у рок-группы Måneskin «огромная фан-база подростков». «Я в своем творчестве понимаю, какой я пример подаю подросткам. И мне кажется, их пример — не совсем правильный», — добавила она.

Вокалиста Måneskin Давида Дамиано заподозрили в употреблении наркотических веществ на «Евровидении» из-за видеоролика, на котором видно, как он наклоняет лицо к столу во время прямого эфира. Артист на пресс-конференции отверг обвинения, заявив, что собирал осколки стекла со стола. Он пообещал сдать тест на наркотики.

Коллектив Måneskin победил на «Евровидении» с песней Zitti e buoni, набрав 524 балла. На втором месте оказалась Франция, которую представляла певица Барбара Прави с композицией Voilà, с 499 баллами. Россия, от которой выступала Manizha с композицией Russian Woman, набрала 204 балла.



