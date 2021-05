Не унести в руках: певец The Weeknd получил 10 музыкальных наград в Лос-Анджелесе

Пришедшая в розовом платье Пинк, стала обладательницей почетной премии Icon Award. До нее этот трофей завоевывали Стинг, Стиви Уандер, Принс, Дженнифер Лопес, Селин Дион, Шер, Джанет Джексон, Мэрайя Кэри и Гарт Брукс. Так что 41-летняя певица оказалась в очень хорошей компании. В честь такого события она выдала зажигательное выступление на сцене, исполнив попурри из своих самых известных хитов, в том числе Get The Party Started и Just Like a Pill. А представлял ее Джон Бон Джови.