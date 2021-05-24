Не унести в руках: певец The Weeknd получил 10 музыкальных наград в Лос-Анджелесе

В воскресенье, 23 мая, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения престижной музыкальной награды Billboard Music Awards. Учредителем премии является американский журнал Billboard. Номинанты и лауреаты отбираются изданием на основании чартов за предыдущий год. В этот раз учитывался период с 21 марта 2020 года по 3 апреля 2021 года.
Церемония прошла в зале Microsoft Theater. Была традиционная красная дорожка с целой кучей знаменитостей, а также выступления музыкантов на сцене. Ведущим стал Ник Джонас, член популярной американской группы Jonas Brothers. 28-летнего певца сопровождала его 38-летняя жена, известная актриса Приянка Чопра.
Триумфатором церемонии стал канадский певец The Weeknd (настоящее имя Эйбел Макконен Тесфайе). Он претендовал на победу в 16 номинациях и получил в итоге 10 премий! Канадца назвали лучшим исполнителем года, лучшим певцом, лучшим из 100 самых популярных исполнителей, лучшим певцом в стиле ритм-энд-блюз.
Нескольких наград удостоились его альбом After Hours и песня Blinding Lights, которая в прошлом году стала неофициальным гимном движения Black Lives Matter.
Большой успех сопутствовал южнокорейской группе BTS. Парни заработали четыре премии. Их назвали лучшей группой, самыми популярными исполнителями в соцсетях и самыми продаваемыми исполнителями. Их хит Dynamite был признан самой коммерчески успешной песней прошлого года. BTS исполнили новую песню Butter. Их выступление показали по видео, сообщает «Факты».
Лучшей певицей названа Тейлор Свифт. Она обошла в этой номинации Ариану Гранде, Билли Айлиш, Дуа Липу и Megan Thee Stallion.
Прошлый год стал весьма успешным также и для 20-летнего певца Pop Smoke (настоящее имя Башар Барака Джексон). Его назвали лучшим дебютантом. А всего Pop Smoke собрал пять наград.
Леди Гага победила в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом» с диском Chromatica.
Еще один канадец — Дрейк (полное имя Обри Дрейк Грэм) — был назван лучшим исполнителем десятилетия.
Пришедшая в розовом платье Пинк, стала обладательницей почетной премии Icon Award. До нее этот трофей завоевывали Стинг, Стиви Уандер, Принс, Дженнифер Лопес, Селин Дион, Шер, Джанет Джексон, Мэрайя Кэри и Гарт Брукс. Так что 41-летняя певица оказалась в очень хорошей компании. В честь такого события она выдала зажигательное выступление на сцене, исполнив попурри из своих самых известных хитов, в том числе Get The Party Started и Just Like a Pill. А представлял ее Джон Бон Джови.
Розовый цвет выбрала для вечера и Алиша Кис, которая также исполнила попурри из нескольких своих хитов. Запомнилась церемония еще двумя яркими выступлениями. Jonas Brothers завершили вечер, спев свои хиты Leave Before You Love Me и Only Human.
А перед ними на сцену вышла знаменитая британская группа Duran Duran. Музыкантов представила зрителям Приянка Чопра. Кумиры 80-х выдали хет-трик — Notorious, Invisible и Hungry Like the Wolf.
Одним из лауреатов премии стал Machine Gun Kelly (настоящее имя 31-летнего музыканта из Техаса Колсон Бэйкер). Он пришел на церемонию с популярной актрисой Меган Фокс. Пара уже около года не скрывает свои отношения.