Не унести в руках: певец The Weeknd получил 10 музыкальных наград в Лос-Анджелесе

Церемония прошла в зале Microsoft Theater. Была традиционная красная дорожка с целой кучей знаменитостей, а также выступления музыкантов на сцене. Ведущим стал Ник Джонас, член популярной американской группы Jonas Brothers. 28-летнего певца сопровождала его 38-летняя жена, известная актриса Приянка Чопра.

Priyanka Chopra Jonas ja Nick Jonas. ФОТО: Rich Fury/AFP/Scanpix

Триумфатором церемонии стал канадский певец The Weeknd (настоящее имя Эйбел Макконен Тесфайе). Он претендовал на победу в 16 номинациях и получил в итоге 10 премий! Канадца назвали лучшим исполнителем года, лучшим певцом, лучшим из 100 самых популярных исполнителей, лучшим певцом в стиле ритм-энд-блюз.

The Weeknd ФОТО: Rich Fury/AFP

Нескольких наград удостоились его альбом After Hours и песня Blinding Lights, которая в прошлом году стала неофициальным гимном движения Black Lives Matter.

Большой успех сопутствовал южнокорейской группе BTS. Парни заработали четыре премии. Их назвали лучшей группой, самыми популярными исполнителями в соцсетях и самыми продаваемыми исполнителями. Их хит Dynamite был признан самой коммерчески успешной песней прошлого года. BTS исполнили новую песню Butter. Их выступление показали по видео, сообщает «Факты».

BTS ФОТО: /AP/Scanpix

Лучшей певицей названа Тейлор Свифт. Она обошла в этой номинации Ариану Гранде, Билли Айлиш, Дуа Липу и Megan Thee Stallion.

Ранее в этом году Тейлор Свифт получила золотой Грэмми за альбом Folklore. ФОТО: Jordan Strauss/AP

Прошлый год стал весьма успешным также и для 20-летнего певца Pop Smoke (настоящее имя Башар Барака Джексон). Его назвали лучшим дебютантом. А всего Pop Smoke собрал пять наград.

Леди Гага победила в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом» с диском Chromatica.

Еще один канадец — Дрейк (полное имя Обри Дрейк Грэм) — был назван лучшим исполнителем десятилетия.

Пришедшая в розовом платье Пинк, стала обладательницей почетной премии Icon Award. До нее этот трофей завоевывали Стинг, Стиви Уандер, Принс, Дженнифер Лопес, Селин Дион, Шер, Джанет Джексон, Мэрайя Кэри и Гарт Брукс. Так что 41-летняя певица оказалась в очень хорошей компании. В честь такого события она выдала зажигательное выступление на сцене, исполнив попурри из своих самых известных хитов, в том числе Get The Party Started и Just Like a Pill. А представлял ее Джон Бон Джови.

Розовый цвет выбрала для вечера и Алиша Кис, которая также исполнила попурри из нескольких своих хитов. Запомнилась церемония еще двумя яркими выступлениями. Jonas Brothers завершили вечер, спев свои хиты Leave Before You Love Me и Only Human.

А перед ними на сцену вышла знаменитая британская группа Duran Duran. Музыкантов представила зрителям Приянка Чопра. Кумиры 80-х выдали хет-трик — Notorious, Invisible и Hungry Like the Wolf.

Одним из лауреатов премии стал Machine Gun Kelly (настоящее имя 31-летнего музыканта из Техаса Колсон Бэйкер). Он пришел на церемонию с популярной актрисой Меган Фокс. Пара уже около года не скрывает свои отношения.



