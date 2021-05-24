Кинотеатры сегодня открылись: ТОП-5 классных фильмов, которые стоит посмотреть

Для любителей российских фильмов

Sergey Burunov, Maria Aronova, Sergey Stepin

«Пара из будущего»

После фильмов «Огонь» и «Я худею», получивших признание большой аудитории, режиссер Алексей Нужный возвращается в кинотеатры с очередной порцией юмора, способной поднять настроение кому угодно. Фантастическая комедия «Пара из будущего» перенесет нас в недалекое будущее, где кипят настоящие семейные страсти.

Актеры: Сергей Бурунов, Мария Аронова, Сергей Степин

«Спасите Колю!»

Создатели популярнейшего сериала «Физрук» снова возвращают на экраны Дмитрия Нагиева! В новой комедии «Спасите Колю» обворожительный актёр сыграет военного, любовь и забота о собственной дочери которого переходят все границы!

Такого строгого отца, как у студентки Маши (акт. Анна Родоная) надо поискать. Михаил Иванович (акт. Дмитрий Нагиев) - начальник военкомата, слегка старомоден, а его требовательность вызывает у всех удивление. Слово Михаила - закон, дома, как и на работе, железная дисциплина, а любому, кто с этим не согласен, мало не покажется! Единственной отрадой, надеждой и гордостью Михаила является его дочь Маша. Но, несмотря на безграничную отцовскую любовь к дочери, последнее слово всегда за папой! Самым сложным моментом в жизни отца является осознание того, что дочь уже выросла и пора предоставить право выбора ей самой… Все эти правила не для Михаила! Какие ещё мужчины рядом с его девочкой? Хочешь доказать отцу, что достоин сердца его дочери? Пожалуйста! Военная служба, после которой не сможешь вернуться, - самое лучшее доказательство того, что ты подходящий вариант!

Актеры: Дмитрий Нагиев, Анна Родная, Иван Злобин

Зарубежное кино

ПОБЕДИТЕЛЬ БАФТА: лучший актёр (Энтони Хопкинс) & адаптированный сценарий.

Американская Киноакадемия «Оскар», ПОБЕДИТЕЛЬ: лучший актёр (Энтони Хопкинс) & адаптированный сценарий.

Победитель премии «Оскар 2021» за лучшую мужскую роль и лучший адаптированный сценарий!

Энтони далеко не молод. Он живет один в своем доме в Лондоне, что очень тревожит его дочь. Она срочно ищет человека, который мог бы присматривать за ее отцом, поскольку сама она планирует переехать в Париж. Энтони же отвергает каждого кандидата, которого предлагает дочь, считая, что ему не нужны сиделки. Однако, планируя переезд в Париж, дочь не спешит сдаваться. Она становится все настойчивее в своих попытках найти для упрямого папочки идеальную женщину…

Отменная актерская игра, отличный сюжет, потрясающий своей жизненностью и глубиной фильм!

Актеры: Энтони Хопкинкс, Оливия Колман, Марк Гэтисс

«Дрон»

Ужастик!

Сознание серийного убийцы перед самой смертью переносится в обычный дрон. Попав в электронный прибор, он начинает терроризировать пару молодоженов.

Актеры: Алекс Эссо, Джон Бразертон

Для родителей и детей

«Последний богатырь: Корень зла»

Во второй части зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме, увидят новые уголки сказочного Белогорья, и станут свидетелями захватывающих схваток с участием былинных богатырей.

В ролях: Константин Лавроненко, Виктор Хориняк и Мила Сиватская



