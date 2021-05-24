Манижа: «Второй раз на Евровидение я не поеду!»

На конкурсе Евровидение-2021 Манижа не смогла стать лидером зрительского голосования. Симпатии слушателей оказались на стороне итальянцев, а члены жюри из разных стран отдали предпочтение швейцарцу. Однако певица все равно счастлива, что смогла стать частью мероприятия.

23 мая Манижа вернулась в Москву. В аэропорту ее встречали поклонники и журналисты. «Самое яркое воспоминание сейчас — я прохожу паспортный контроль и на паспортном контроле сидит настоящая русская женщина, она берет мой паспорт, смотрит на паспорт, на меня, на паспорт на меня и такая: «Вас можно поздравить». Я говорю: «Спасибо». Она говорит: «Это они не правы, а вы правы, вы все правильно сделали. Молодец», — поделилась артистка.

Манижа призналась, что Евровидение навсегда останется важной и яркой главой ее жизни. На конкурсе певица нашла новых друзей и смогла рассказать свою историю. При этом возвращаться туда она не собирается.

Я не люблю так. Я люблю один раз что-то сделать, а в следующий раз сделать что-то новое. Нет, я не поеду во второй раз. Я поеду, если меня позовут ведущей, или сделать классную коллаборацию с Евровидением,

— подчеркнула звезда.

Напомним, что изначально участие Манижи в конкурсе вызвало очень много вопросов. Миллионы жителей России были возмущены композицией, которую представила артистка. По их мнению, песня оскорбляла чувства русских женщин. Так или иначе, Маниже удалось влюбить в себя зарубежную публику и стать одной из самых обсуждаемых персон мероприятия.



