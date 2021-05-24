Ученые назвали уникальные особенности людей с карими глазами

Ученые проанализировали поведение кареглазых женщин в роддомах и обнаружили, что у таких пациенток наблюдается более низкий болевой порог.

Кроме того, согласно исследованиям, мужчины и женщины с карими глазами меньше подвержены алкогольной зависимости. Специалисты объясняют данный феномен тем, что у таких людей быстрее наступает интоксикация организма.

Отмечается также, что люди с карими глазами обычно бывают более сонливыми и подверженными психическим расстройствам сезонного типа. Кроме того, кареглазые люди обычно лучше других располагают к себе окружающих.