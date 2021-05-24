Ученые назвали уникальные особенности людей с карими глазами
Американские ученые из университета Питтсбурга выявили ряд уникальных особенностей у людей с карими глазами, пишет mir24.ru со сслыкой на Nation News.
Американские ученые из университета Питтсбурга выявили ряд уникальных особенностей у людей с карими глазами, пишет mir24.ru со сслыкой на Nation News.
Ученые проанализировали поведение кареглазых женщин в роддомах и обнаружили, что у таких пациенток наблюдается более низкий болевой порог.
Кроме того, согласно исследованиям, мужчины и женщины с карими глазами меньше подвержены алкогольной зависимости. Специалисты объясняют данный феномен тем, что у таких людей быстрее наступает интоксикация организма.
Отмечается также, что люди с карими глазами обычно бывают более сонливыми и подверженными психическим расстройствам сезонного типа. Кроме того, кареглазые люди обычно лучше других располагают к себе окружающих.
Ранее ученые из Великобритании выяснили, какие черты мужчин женщины считают наиболее сексуальными. Карие глаза стали вторым по популярности ответом.