С годами только краше: 55-летняя Элизабет Херли блеснула фигурой в алом бикини

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли опубликовала на своей странице в Instagram видео в бикини и с гордостью продемонстрировала, как может выглядеть женщина в 55 лет. Стройную фигуру и соблазнительные формы голливудской звезды оценили ее многочисленные поклонники — ролик набрал более полумиллиона просмотров и более 125 тысяч лайков.

«Просто поймала несколько солнечных лучей», — подписала игривое видео знаменитость.

В своем посте актриса также продемонстрировала алый купальник собственного бренда Elizabeth Hurley Beach стоимостью 144 фунта стерлингов. Звезда понежилась в лучах солнца в своем бассейне — фанаты осыпали ее комплиментами и отметили, что время не властно над красотой Херли.

Элизабет Херли прославилась в начале 90-х. Она была малоизвестной моделью, но роман с актером и одним из главных красавцев Голливуда Хью Грантом сделал ее настоящей знаменитостью. Черное платье Versace с разрезами, скрепленными крупными золотыми булавками, в котором селебрити появилась с бойфрендом на премьере картины «Четыре свадьбы и одни похороны» вошло в список легендарных нарядов за всю историю бренда.

Позже она снялась во множестве фильмов — в основном, разумеется, исполняла роли роковых красоток. Среди них «Ослепленный желанием» в дуэте с Бренданом Фрейзером, «Эд из телевизора» с Мэттью Макконахи и «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» с Майком Майерсом.