Короткий век: трагические судьбы супермоделей

Жили долго и счастливо — не их сказка. Эти девушки сделали успешную карьеру в модельном бизнесе, не сходили с обложек глянцев и подписывали многомиллионные рекламные контракты. Но судьба распорядилась так, что из жизни они ушли либо на пике своей славы, либо трагично. Кем они были и почему их сказка не закончилась хэппи-эндом, рассказывает 5-tv.ru.

Джиа Каранджи

Джиа была одной из первых супермоделей в мире наравне с Дженис Дикинсон и Тайрой Бэнкс. Она родилась в 1960-м в Филадельфии, а после окончания школы в 17 лет уехала в Нью-Йорк. Там девушка быстро добилась популярности и построила карьеру модели благодаря необычной внешности: у Каранджи были итальянские и ирландские корни. Она попала под покровительство Вильгельмины Купер, бывшей модели и владелицы модельного агентства. В 18 лет Джиа снялась для американского VOGUE, а к 20-ти уже зарабатывала 100 тысяч долларов в год.

Джиа была новым дыханием в модной индустрии, потому что до 70-х в спросе были только модели-блондинки.

Несмотря на большой спрос в модельном бизнесе, Джиа была одинокой и имела небольшой круг общения. В конце 60-х и начале 70-х в моду вошли наркотики и ночные клубы. Модель была частой гостьей в легендарном клубе Studio 54, где царили свободные нравы и беспорядочные половые связи. Джиа, как и многие знаменитости того времени, начала баловаться запрещенными веществами, а после смерти Вильгельмины Купер перешла на тяжелые наркотики, чтобы «избавиться от стресса». Добившись огромного успеха в мире моды, Джиа решила взять паузу в карьере в 1981-м, чтобы вылечиться от наркотической зависимости.

Проблемы начались быстро — это было видно по ее неадекватному поведению во время фотосессий. Фотографы закрывали на это глаза, ведь Джиа Каранджи была востребованной и влиятельной моделью. В 1981-м она взяла паузу, чтобы разобраться с зависимостью, но не смогла. После нескольких попыток вернуться в мир моды, модель окончательно ушла из него в 1983-м. Джиа прошла курс реабилитации, объявила себя банкротом и жила на пособие по безработице, также у нее неоднократно возникали проблемы с законом. В 1984-м девушка вернулась в родную Филадельфию и работала кассиром в местном универмаге, когда у нее, возможно, была рецессия. Но в 1985-м зависимость вернулась и только усилилась.