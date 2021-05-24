Иосиф Пригожин: «Попа любимой женщины – это одно, а чужие – это другое удовольствие»

В интервью на шоу «День со звездой» на YouTube-канале «Ковальский» Пригожин размышлял на тему того, сколько на самом деле важных вещей делают продюсеры для звезд. И зачастую вместо благодарности в ответ они получают оскорбления и недовольство.

«Мы ограждаем артиста от всего, мы окутываем его заботой. Я вот всю жизнь говорю фразу: «Куда артиста ни целуй — везде жопа. Но жопа любимой женщины — это одно, а чужие — это другое» — делится Иосиф Игоревич. Правда, продюсер сразу же уточнил, что его жены это не касается, так как Валерия — чрезвычайно ответственная и целеустремленная артистка.

«Она — перфекционист, и все ее претензии, в основном, к самой себе. От себя Валерия требует больше, чем это в принципе возможно», — с гордостью говорит Пригожин. — И еще она уникальна, так как умеет радоваться чужому успеху», — объяснил Пригожин.

У ведущего шоу Дениса Ковальского возник вопрос: а нужен ли сейчас в мире селебрити продюсер? На что Иосиф Игоревич ответил, что вся команда, которая работает над продвижением музыканта, сравнима с футбольным клубом, где успех обычно имеет тот, кто забил гол, однако он бы никогда не сделал этого без помощи своих товарищей.