Иосиф Пригожин: «Попа любимой женщины – это одно, а чужие – это другое удовольствие»

В интервью на шоу «День со звездой» на YouTube-канале «Ковальский» Пригожин размышлял на тему того, сколько на самом деле важных вещей делают продюсеры для звезд. И зачастую вместо благодарности в ответ они получают оскорбления и недовольство.
«Мы ограждаем артиста от всего, мы окутываем его заботой. Я вот всю жизнь говорю фразу: «Куда артиста ни целуй — везде жопа. Но жопа любимой женщины — это одно, а чужие — это другое» — делится Иосиф Игоревич. Правда, продюсер сразу же уточнил, что его жены это не касается, так как Валерия — чрезвычайно ответственная и целеустремленная артистка.
«Она — перфекционист, и все ее претензии, в основном, к самой себе. От себя Валерия требует больше, чем это в принципе возможно», — с гордостью говорит Пригожин. — И еще она уникальна, так как умеет радоваться чужому успеху», — объяснил Пригожин.
У ведущего шоу Дениса Ковальского возник вопрос: а нужен ли сейчас в мире селебрити продюсер? На что Иосиф Игоревич ответил, что вся команда, которая работает над продвижением музыканта, сравнима с футбольным клубом, где успех обычно имеет тот, кто забил гол, однако он бы никогда не сделал этого без помощи своих товарищей.
Продюсер также посетовал на то, что современные музыканты стали социально неадаптированными. «Если выключить Тик-Ток, то они все пропадут, — заявил Пригожин. — Девочка-то всегда замуж выйдет, а пацанам сложнее – бабки кончатся, а жизнь продолжается»