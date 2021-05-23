Устала от славы: Анфиса Чехова переезжает из России в США

В интервью «Ты не поверишь!» Анфиса Чехова рассказала, что провела около месяца во Флориде и ей нравилось отсутствие осуждение со стороны публики. Людям совершенно безразличен внешний вид друг друга. Можно появиться на улице в том, чем хочешь, пишет Topnews.

Так, по словам Чеховой, на улицах ходят девушки с лишним весом и в коротких юбках. Сама она купила короткое платье и ходила в нем, несмотря на целлюлит. В России же была бы другая ситуация: приди Анфиса Чехова в таком наряде на вечеринку, все бы высмеяли и написали о ее лишних килограммах.

По словам Анфисы Чеховой, в России она должна чересчур хорошо выглядеть, в США же «не парятся».

Единственное, что пока останавливает Чехову, дороговизна США. Только за завтрак она отдавала около 60 долларов, а за месяц отпуска потратила 1 млн рублей (11 000 евро).

Интересен переезд в США и сыну Анфисы Чеховой – 8-летнему Соломону. Знаменитость уверена, что ему там будет хорошо, а сама она займется тем, что за океаном откроет курсы для похудения.