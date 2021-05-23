Диетолог перечислил полезные свойства картофеля

Меллор заявил, что картофель богат витамином С: в 150 граммах продукта содержится около 15 процентов суточной нормы этого витамина. Он укрепляет иммунитет, а также формирует соединительную ткань, необходимую для суставов. Кроме того, в картофеле содержится витамин В6, способствующий работе ферментов в организме. Он также обеспечивает устойчивость нервной системы.

Жареный и запеченный картофель отличается более высоким содержанием калия, чем вареный картофель или пюре. При этом картофель в мундире содержит почти треть рекомендуемой суточный нормы этого элемента. Продукт также богат холином — витаминоподобным веществом, которое участвует в работе мозга.

Диетолог заключил, что картофель обладает меньшей калорийностью, чем банан, поэтому не нужно отказываться от его употребления. Однако в целях заботы о фигуре Мэллор посоветовал не жарить его, а отваривать или готовить на пару.