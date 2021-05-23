Официальный комментарий Евровидения после кокаинового скандала с Италией: будет ли страна дисквалифицирована?

Участника группы Måneskin, одержавшей победу на песенном конкурсе «Евровидение — 2021», заподозрили в употреблении наркотиков в прямом эфире. На пресс-конференции по итогам состязания журналисты поинтересовались у Давида Дамиано, почему он какое-то время сидел, странно склонившись над столом.
«Я не могу не спросить вас об этом. Вы склонились над столом, словно что-то нюхая. В Интернете люди предположили, что вы нюхали кокаин. Это так?» — обратился к музыканту корреспондент.
Дамиано признался, что был очень удивлен такому вопросу. Он пояснил, что никаких наркотиков с собой не приносил. Оказалось, его напарник Томас Раджи просто разбил бокал, и музыкант наклонился, чтобы посмотреть, никто ли не поранился.
«Я вообще не употребляю наркотики. Пожалуйста, ребята не говорите так, правда. Не было никакого кокаина», — подчеркнул артист.
Комментарий Европейского вещательного союза:
«Нам известно о слухах вокруг видеоклипа итальянских победителей конкурса песни Евровидение, снятого вчера ночью в Зеленой комнате. Группа решительно опровергла обвинения в употреблении наркотиков, и указанный певец пройдет добровольный тест на наркотики по прибытии к себе домой на родину. Они просили нас об этом еще вчера вечером, но мы не смогли немедленно организовать тест. Группа, менеджмент и глава делегации сообщили нам, что в Зеленой комнате не было наркотиков, и объяснили, что на их столе был разбит бокал. И певец собирал осколки. EBU может подтвердить, что разбитое стекло было найдено после проверки на месте. Мы все еще внимательно изучаем отснятый материал и опубликуем дополнительный пресс-релиз при первой же возможности».