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Официальный комментарий Евровидения после кокаинового скандала с Италией: будет ли страна дисквалифицирована?

ROTTERDAM, NETHERLANDS - MAY 23, 2021: Vocalist Damiano David of the Maneskin rock band representing Italy, the winner of the 2021 Eurovision Song Contest Final, during a news conference at the Rotterdam Ahoy Arena. Vyacheslav Prokofyev/TASS ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Давиду Дамиано пришлось оправдываться за нелепый инцидент, пишет Пятый канал. Европейский вещательный союз несколько минут назад прислал свой официальный комментарий о произошедшем. Но сначала подробности истории. 

Участника группы Måneskin, одержавшей победу на песенном конкурсе «Евровидение — 2021», заподозрили в употреблении наркотиков в прямом эфире. На пресс-конференции по итогам состязания журналисты поинтересовались у Давида Дамиано, почему он какое-то время сидел, странно склонившись над столом.

«Я не могу не спросить вас об этом. Вы склонились над столом, словно что-то нюхая. В Интернете люди предположили, что вы нюхали кокаин. Это так?» — обратился к музыканту корреспондент.

Дамиано признался, что был очень удивлен такому вопросу. Он пояснил, что никаких наркотиков с собой не приносил. Оказалось, его напарник Томас Раджи просто разбил бокал, и музыкант наклонился, чтобы посмотреть, никто ли не поранился.

«Я вообще не употребляю наркотики. Пожалуйста, ребята не говорите так, правда. Не было никакого кокаина», — подчеркнул артист.

Комментарий Европейского вещательного союза: 

«Нам известно о слухах вокруг видеоклипа итальянских победителей конкурса песни Евровидение, снятого вчера ночью в Зеленой комнате. Группа решительно опровергла обвинения в употреблении наркотиков, и указанный певец пройдет добровольный тест на наркотики по прибытии к себе домой на родину. Они просили нас об этом еще вчера вечером, но мы не смогли немедленно организовать тест. Группа, менеджмент и глава делегации сообщили нам, что в Зеленой комнате не было наркотиков, и объяснили, что на их столе был разбит бокал. И певец собирал осколки. EBU может подтвердить, что разбитое стекло было найдено после проверки на месте. Мы все еще внимательно изучаем отснятый материал и опубликуем дополнительный пресс-релиз при первой же возможности»​.

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