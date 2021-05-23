Почему все сходят с ума по солисту группы Måneskin, которая стала победителем Евровидения-2021

Победу в этом году пророчили группе Måneskin из Италии. Так и случилось! Италия — победитель «Евровидения-2021», которая последний раз побеждала в конкурсе еще 31 год назад — в 1990-м.

Фронтмен Måneskin, по словам многих поклонников группы, стал одним из самых ярких и харизматичных артистов на «Евровидении» в этом году.

Life Сегодня собрал все, что известно о Дамиано Давиде, который успел покорить многих поклонников «Евровидения».

Дамиано Давид: краткая биография

Будущий похититель сердец родился 8 января 1999 года в Риме. Учился в лицее, но, как пишут итальянские СМИ, бросил его ради развития музыкальной карьеры.

В 2017 году молодая группа Maneskin «взорвала» итальянский «Х-фактор». Ребята вытворяли на сцене такое, что поставили на уши всю Италию.

Танцы на шесте, яркие костюмы, черная подводка для глаз, перья, стразы, каблуки – экстравагантные образы и выходки Дамиано не оставили публику равнодушной.

Не один раз Дамиано признавался журналистам, что «ненавидит школу». Собственно, об этом и песня Måneskin для «Евровидения-2021» – ее название Zitti e buoni литературно можно перевести как «сиди и помалкивай». Именно эти слова часто говорили Дамиано в школе учителя.

Личная жизнь Дамиано Давида

Как оказалось, сердце харизматичного итальянца занято! Как пишет Ruetir , в течение уже четырех лет девушкой Дамиано является 25-летняя Джорджия Солери. Стоит, правда, отметить, что пара не публикует совместные фото в соцсетях.