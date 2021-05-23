Почему все сходят с ума по солисту группы Måneskin, которая стала победителем Евровидения-2021

Победу в этом году пророчили группе Måneskin из Италии. Так и случилось! Италия — победитель «Евровидения-2021», которая последний раз побеждала в конкурсе еще 31 год назад — в 1990-м.
Фронтмен Måneskin, по словам многих поклонников группы, стал одним из самых ярких и харизматичных артистов на «Евровидении» в этом году.
Life Сегодня собрал все, что известно о Дамиано Давиде, который успел покорить многих поклонников «Евровидения».
Дамиано Давид: краткая биография
Будущий похититель сердец родился 8 января 1999 года в Риме. Учился в лицее, но, как пишут итальянские СМИ, бросил его ради развития музыкальной карьеры.
В 2017 году молодая группа Maneskin «взорвала» итальянский «Х-фактор». Ребята вытворяли на сцене такое, что поставили на уши всю Италию.
Танцы на шесте, яркие костюмы, черная подводка для глаз, перья, стразы, каблуки – экстравагантные образы и выходки Дамиано не оставили публику равнодушной.
Не один раз Дамиано признавался журналистам, что «ненавидит школу». Собственно, об этом и песня Måneskin для «Евровидения-2021» – ее название Zitti e buoni литературно можно перевести как «сиди и помалкивай». Именно эти слова часто говорили Дамиано в школе учителя.
Личная жизнь Дамиано Давида
Как оказалось, сердце харизматичного итальянца занято! Как пишет Ruetir
, в течение уже четырех лет девушкой Дамиано является 25-летняя Джорджия Солери. Стоит, правда, отметить, что пара не публикует совместные фото в соцсетях.
Ранее ходили слухи о том, что у Дамиано были романтические отношения с его коллегой по группе – Викторией де Анжелис. Однако позже пара опровергла все домыслы.