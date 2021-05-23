Новое фото похорошевшей Аллы Пугачевой взорвало Сеть

72-летняя народная артистка России не устает удивлять поклонников преображениями во внешности. Алла Пугачева выглядит моложе собственных лет. Она тщательно ухаживает за собой и делится результатами с подписчиками своего микроблога.

Сегодня звезда разместила в Instagram свежий кадр, сделанный во дворике ее собственного дома в Подмосковье. Певица позировала, свободно расположившись в плетеном кресле.

Алла Борисовна вышла на улицу, чтобы насладиться лучами весеннего солнца. Она надела белый джемпер, черную жилетку и укороченные брюки кораллового цвета. Волосы Пугачевой были завиты, а сияющий взгляд – подчеркнут легким макияжем.