Семья Татьяны Васильевой серьезно пострадала на Мальдивах

Близкие 74-летней российской актрисы театра и кино Татьяны Васильевой стала жертвой недобросовестного турагентства. Народная артистка РФ оплатила отдых на Мальдивах для семьи своего сына Филиппа. У 4-летней внучки Васильевой по имени Мирра ослаблен иммунитет, врачи прописали ей отпуск на пляже. Однако совершенно неожиданно «райский» отдых обернулся адом из-за постоянных осадков и штормов на Мальдивах. В турагентства Татьяну Григорьевну «забыли» предупредить, что в этом государстве сейчас сезон дождей.

«Мы, наверное, тоже идиоты в большей степени, но нельзя этим пользоваться. Они же видят, что ребенок. Могли предупредить, что это не сезон, что будут идти дожди, будут штормы, что к этому океану не подойти. Огромные скаты около берега, им тоже некуда деваться», — сетует Васильева.

Туристам на острове не хватает даже самых необходимых вещей — например, дождевиков. Промокшую от ливней одежду негде сушить. В душе из крана течет ледяная вода, а в находящийся на открытом воздухе туалет вообще не зайти во время шторма. При этом отдыхающих постоянно атакуют дикие животные. Для 4-летней Мирры все происходящее стало сильным стрессом. «Я только знаю, что они на острове в огромном океане. Я стараюсь об этом просто не думать. Ребенок боится выйти туда, потому что тут скаты, акулы, огромные ящерицы, которые все время карабкаются по стенам. Сервиса никакого. Одна и та же еда, однообразная», — возмущается актриса.

Последней каплей для Васильевой стало то, что в соседнем бунгало с ее семьей поселили туристов, у которых обнаружили Covid-19. При этом один из них постоянно выходит из комнаты. Татьяна Григорьевна признается, что ей по-настоящему страшно за близких — ведь на Мальдивах очень много туристов из Индии, ситуация в которой сейчас близка к катастрофе. «Родных проверили 10 раз, что у них нет ковида, что они с прививками, что они никому опасности не представляют. И они угодили туда, где вот это все опять. Я надеюсь, что прививки их защитят, потому что там очень много людей из Индии», — переживает Васильева.