Старший сын отрекся от находящегося за решеткой Михаила Ефремова

«С мамой я все время пытаюсь что-то доказать, показать, что я уже не ребенок. С отцом проще. Я в какой-то момент начал выписывать свои обиды на папу, их было больше 300. Я увидел, что постоянно от него жду того, что он не хочет или не может мне давать. Но ведь обиды это мои ожидания, как правила», — сказал младший Ефремов.