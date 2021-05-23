Вс, 23.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Старший сын отрекся от находящегося за решеткой Михаила Ефремова

Актер ушел от своей тогдашней супруги Аси Воробьевой, когда их сын был еще совсем маленьким. В итоге Никита Ефремов долго хранил обиды на отца и даже был вынужден обратиться к психологу.

32-летний сын рассказал о «большом разочаровании» в своем отце, актере театра и кино Михаиле Ефремове. По словам Никиты, в детстве он боготворил своего звездного папу. Однако в какой-то момент их отношения разладились, наследник стал копить многочисленные обиды и в итоге, по сути, отрекся от отца. Многие из этих обид он не мог забыть на протяжении многих лет. В итоге Никите Ефремову даже пришлось обратиться к психологу.

«С мамой я все время пытаюсь что-то доказать, показать, что я уже не ребенок. С отцом проще. Я в какой-то момент начал выписывать свои обиды на папу, их было больше 300. Я увидел, что постоянно от него жду того, что он не хочет или не может мне давать. Но ведь обиды это мои ожидания, как правила», — сказал младший Ефремов.

Накануне Никита стал гостем YouTube-передачи «Георгий за кадром», где подробно рассказал об отношениях с находящимся за решеткой отцом. Они всегда были натянутыми, однако особенно обострились после ухода Михаила Ефремова из семьи (он бросил Асю Воробьеву и ушел к Евгении Добровольской). По словам Никиты, долгое время он считал, что папа ушел именно от него. Только долгая работа с психологом помогла юноше пересмотреть подобное отношение.

«Позже я увидел его и понял: он меня принимает. Проблема изначально была внутри, мне надо было с ней поздороваться и принять ее. Сначала была необходимость, чтобы выжить, а сейчас это уже меняет меня изнутри. Не всегда приятно смотреть на озеро говна внутри себя», — добавил Никита Ефремов.

НАВЕРХ
Back