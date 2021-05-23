Старший сын отрекся от находящегося за решеткой Михаила Ефремова

32-летний сын рассказал о «большом разочаровании» в своем отце, актере театра и кино Михаиле Ефремове. По словам Никиты, в детстве он боготворил своего звездного папу. Однако в какой-то момент их отношения разладились, наследник стал копить многочисленные обиды и в итоге, по сути, отрекся от отца. Многие из этих обид он не мог забыть на протяжении многих лет. В итоге Никите Ефремову даже пришлось обратиться к психологу.
«С мамой я все время пытаюсь что-то доказать, показать, что я уже не ребенок. С отцом проще. Я в какой-то момент начал выписывать свои обиды на папу, их было больше 300. Я увидел, что постоянно от него жду того, что он не хочет или не может мне давать. Но ведь обиды это мои ожидания, как правила», — сказал младший Ефремов.
Накануне Никита стал гостем YouTube-передачи «Георгий за кадром», где подробно рассказал об отношениях с находящимся за решеткой отцом. Они всегда были натянутыми, однако особенно обострились после ухода Михаила Ефремова из семьи (он бросил Асю Воробьеву и ушел к Евгении Добровольской). По словам Никиты, долгое время он считал, что папа ушел именно от него. Только долгая работа с психологом помогла юноше пересмотреть подобное отношение.
«Позже я увидел его и понял: он меня принимает. Проблема изначально была внутри, мне надо было с ней поздороваться и принять ее. Сначала была необходимость, чтобы выжить, а сейчас это уже меняет меня изнутри. Не всегда приятно смотреть на озеро говна внутри себя», — добавил Никита Ефремов.