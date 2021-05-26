От эйфории до печали: что нужно знать о коридоре затмений с 26 мая по 10 июня
Астролог Анастасия Широкова рассказала, кого из знаков Зодиака больше всего затронет это необычное небесное явление.
Астролог Анастасия Широкова рассказала, кого из знаков Зодиака больше всего затронет это необычное небесное явление.
С 26 мая по 10 июня можно будет наблюдать необычное небесное явление — коридор затмений. Сначала нас ждет лунное затмение, а за ним — солнечное. Конечно, это не может не отразиться на жизни разных представителей знаков зодиака.
Именно поэтому так важно понимать, чего ждать в эти дни. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала практикующий астролог с десятилетним стажем и таронумеролог Анастасия Широкова.
Коридор затмений
Астролог указала на то, что больше всего коридор затмений отразится на жизни двух представителей зодиакального круга.
«Лунное затмение пройдет по оси Близнецы-Стрелец, так как это оппозиция светил, но с упором на знак Близнецов, так как Луна, которую затмит Земля от Солнца, будет находиться в этом знаке. А солнечное затмение полностью обозначится в знаке Стрельца, ибо солнечное затмение — это полное соединение светил», — сказала Широкова.
Также нужно быть внимательными всем, чей день рождения выпадает на даты, близкие к тому или иному затмению.
«Сильнее всего ощущают затмение люди, сами родившиеся в кто родился в орбисе затмения. То есть примерно в интервале три дня до и три дня после этого знаменательного события», — пояснила таронумеролог.
Влияние на разные знаки Зодиака
Помимо Близнецов и Стрельцов, которые будут буквально в центре происходящих событий, влияние затмений могут заметить и почти все остальные знаки Зодиака. Это отразится на их состоянии в той или иной степени — начиная с эйфории и заканчивая тревогой и подавленностью.
«Встряску могут почувствовать Рыбы и Девы. А вот Весы и Водолеи наоборот могут приободриться и войти в ресурсное состояние, как и Овны со Львами. Раки, Тельцы, Скорпионы и Козероги могут вообще ничего не ощутить, - рассказала Широкова. — Но в контексте коридора затмений это очень даже неплохо, потому что работает по принцип: лучшие новости — это отсутствие новостей».
А еще следует помнить, что затмение Луны или Солнца — это явление драконического цикла. В такие моменты могут происходить судьбоносные изменения в жизни как всего человечества, так и отдельно взятых личностей.
«Ответственность, как личная, так и коллективная, в такие моменты возрастает в разы, потому что идет закладка нового 18-летнего цикла», — резюмировала астролог.
Напоследок она посоветовала с 26 мая по 10 июня быть сдержанными в эмоциях, вести себя осознанно и объективно оценивать происходящее. Тогда период коридора затмений пройдет безболезненно.