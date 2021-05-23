Проветривание защищает от ковида надежнее, чем маски

Зацепился доктор за статью в авторитетном медицинском журнале The Lancet, в которой ученые разбираются, какой из способов передачи вируса SARS-CoV-2 является основным. Это важно, потому что от этого зависит и то, какие меры безопасности нужно принимать в первую очередь, пишет kp.ru.

Летает или падает?

Доктор Комаровский напоминает, что с момента появления коронавируса, было предположение о том, что он распространяется и передается двумя способами.

- Воздушно-капельный путь. Стандартен и привычен и для вирусов гриппа, и для любых ОРЗ. Когда мы кашляем и чихаем, брызги попадают на другого человека, и таким образом происходит заражение.

- Контактный путь, то есть, через поверхности. Человек, который болеет коронавирусом, оставляет свои «следы» в виде продуктов откашливания и высмаркивания на предметах, до которых потом дотрагивается здоровый человек.

Однако, теперь стало очевидно, что дело тут еще сложнее.

Главный способ распространения коронавируса, ученые в этом уверены, не контактный и не воздушно-капельный, а аэрозольный.

- Разница огромнейшая, - говорит доктор Комаровский. - Воздушно-капельный путь - это наша мокрота, сопли, слюни, это крупные капли, которые могут пролететь от нас на несколько метров и упасть. Аэрозольный путь - это мельчайшие частицы, которые переносятся с потоками воздуха. И практически никакие маски не могут тут нас защитить. Фактически вентиляция помещения и открытые форточки, благодаря которым аэрозоль буквально раздувается, оказываются более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые. Казалось бы, ну вот и все. Но нет, не все, потому что о мерах профилактики, казалось бы, очевидных и понятных, приходится талдычить годами.

Проветривание

Высокой концентрации вируса во вдыхаемом воздухе можно не допустить, если открывать чаще форточки, не встречаться в закрытых помещениях. Проветривать купе в поездах и открывать окна в маршрутках.