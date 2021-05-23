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Как голосовала Эстония за Россию в финале: члены жюри дали 0 баллов, а вот зрители...

Манижа, Россия, Евровидение-2021. ФОТО: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/EPA

Прошедшей ночью в Роттердаме завершился 65-й конкурс песни Евровидение, и тут же баллы разных стран и оценки жюри стали достоянием общественности. Сколько пунктов получила Россия от эстонских зрителей и членов жюри? 

Также уточним, что во время каждого из полуфиналов голосовали только зрители и члены жюри тех стран, которые участвуют в этот конкурсный день. Поскольку Россия и Эстония участвовали в конкурсе в разные дни, голосовать во время полуфиналов друг за друга не могли. А в финале уже за финалистов голосуют все страны-участницы, их в этом году было 39. Поскольку Эстония до финала не дошла, нам баллы, конечно же, никто не давал. Но мы другие страны оценивали. Зрители - при помощи звонков и смс-сообщений, члены жюри - распределением мест. 

В Эстонии от жюри было 5 человек, как и в других странах. Для наших читателей есть известные имена. Почти всех из них вы видели на Евровидении в разные годы. И вот они:

  1. Биргит Саррап (Ыйгемеэль);
  2. Дэйв Бентон;
  3. Элина Борн;
  4. Карл-Андер Рейсманн;
  5. Стиг Ряста.

Члены жюри давали места всем странам, выступающим в финале, и на более высокую позицию Россию поставила Элина Борн (6 место), Стиг Ряста присвоил Маниже 12 место, остальные члены жюри увидели Россию лишь на 22-23 местах. В итоге Россия от эстонских членов жюри в пересчете на баллы получила дырку от бублика. 

А вот телезрители Эстонии побаловали Россию 6 баллами, вместе с нами 6 баллов Маниже дали Азербайджан и Сербия. 10 баллов России ушли в том числе и от наших соседей - публики из Латвии. Члены латвийского жюри дали России один балл. 

Самый интересный факт голосования. Во втором полуфинале зрители Эстонии дали Молдове наивысший балл - 12. Дружба Уку Сувисте с Киркоровым и Натальей Гордиенко из Молдовы не прошла даром. Народ это заметил и поддержал. 

Россия заняла на Евровидении девятое место. Это куда более лучший результат, чем предсказывали букмекеры. Она и в финале, и в полуфинале расположилась рядышком с Литвой.

Молдавия во втором полуфинале присудила Эстонии по 3 балла из 12 и от членов жюри, и от зрителей! Вот так совпадение. 

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