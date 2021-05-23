Как голосовала Эстония за Россию в финале: члены жюри дали 0 баллов, а вот зрители...

Также уточним, что во время каждого из полуфиналов голосовали только зрители и члены жюри тех стран, которые участвуют в этот конкурсный день. Поскольку Россия и Эстония участвовали в конкурсе в разные дни, голосовать во время полуфиналов друг за друга не могли. А в финале уже за финалистов голосуют все страны-участницы, их в этом году было 39. Поскольку Эстония до финала не дошла, нам баллы, конечно же, никто не давал. Но мы другие страны оценивали. Зрители - при помощи звонков и смс-сообщений, члены жюри - распределением мест.

В Эстонии от жюри было 5 человек, как и в других странах. Для наших читателей есть известные имена. Почти всех из них вы видели на Евровидении в разные годы. И вот они:

Биргит Саррап (Ыйгемеэль); Дэйв Бентон; Элина Борн; Карл-Андер Рейсманн; Стиг Ряста.

Члены жюри давали места всем странам, выступающим в финале, и на более высокую позицию Россию поставила Элина Борн (6 место), Стиг Ряста присвоил Маниже 12 место, остальные члены жюри увидели Россию лишь на 22-23 местах. В итоге Россия от эстонских членов жюри в пересчете на баллы получила дырку от бублика.

А вот телезрители Эстонии побаловали Россию 6 баллами, вместе с нами 6 баллов Маниже дали Азербайджан и Сербия. 10 баллов России ушли в том числе и от наших соседей - публики из Латвии. Члены латвийского жюри дали России один балл.

Самый интересный факт голосования. Во втором полуфинале зрители Эстонии дали Молдове наивысший балл - 12. Дружба Уку Сувисте с Киркоровым и Натальей Гордиенко из Молдовы не прошла даром. Народ это заметил и поддержал.

Россия заняла на Евровидении девятое место. Это куда более лучший результат, чем предсказывали букмекеры. Она и в финале, и в полуфинале расположилась рядышком с Литвой.