Она не Лидия: Виктория Дайнеко впервые рассказала о пятилетней дочери

Выпускница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко впервые рассказала, хоть и совсем немного, о пятилетней дочери, которую тщательно скрывает от публики. Поводом стало то, что пользователи сети присвоили малышке чужое имя.

Отцом девочки является барабанщик группы DrumCast Дмитрий Клейман. Музыкант и певица развелись в 2017 году. До брака с Клейманом Викторию связывали романтические отношения с исполнителем Алексеем Воробьевым.

Дайнеко никогда не говорит о дочери с журналистами, не обсуждает ее на публике, так как считает, что личная жизнь не должна быть предметом общественного обсуждения. Но то, что информация о наследнице в сети все же появляется, причем ложная, заставило артистку нарушить молчание.

«Она никакая не Лидия! Хотя это прекрасное, безусловно, имя. Очень долго я мечтала ее назвать Софией, но так как у нее есть двоюродная сестра София Клейман, я подумала, что две Софии Клейман — это будет как-то слишком», — сказала Виктория в эфире шоу «Все к лучшему» на Русском радио.