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Она не Лидия: Виктория Дайнеко впервые рассказала о пятилетней дочери

Виктория Дайнеко ФОТО: Evgeny Biyatov / RIA Novosti

Певица нарушила молчание после того, как пользователи сети присвоили девочке чужое имя.

Выпускница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко впервые рассказала, хоть и совсем немного, о пятилетней дочери, которую тщательно скрывает от публики. Поводом стало то, что пользователи сети присвоили малышке чужое имя.

Отцом девочки является барабанщик группы DrumCast Дмитрий Клейман. Музыкант и певица развелись в 2017 году. До брака с Клейманом Викторию связывали романтические отношения с исполнителем Алексеем Воробьевым.

Дайнеко никогда не говорит о дочери с журналистами, не обсуждает ее на публике, так как считает, что личная жизнь не должна быть предметом общественного обсуждения. Но то, что информация о наследнице в сети все же появляется, причем ложная, заставило артистку нарушить молчание.

«Она никакая не Лидия! Хотя это прекрасное, безусловно, имя. Очень долго я мечтала ее назвать Софией, но так как у нее есть двоюродная сестра София Клейман, я подумала, что две Софии Клейман — это будет как-то слишком», — сказала Виктория в эфире шоу «Все к лучшему» на Русском радио.

Реального имени дочери певица так и не назвала. С большим энтузиазмом, хотя и при строгих рамках, Виктория Дайнеко готова обсуждать свои планы на будущее. Как писал ранее 5-tv.ru, недавно она развеяла надежды фанатов на ее воссоединение с Алексеем Воробьевым и рассказала, когда планирует выйти снова замуж.

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