Она не Лидия: Виктория Дайнеко впервые рассказала о пятилетней дочери
Певица нарушила молчание после того, как пользователи сети присвоили девочке чужое имя.
Певица нарушила молчание после того, как пользователи сети присвоили девочке чужое имя.
Выпускница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко впервые рассказала, хоть и совсем немного, о пятилетней дочери, которую тщательно скрывает от публики. Поводом стало то, что пользователи сети присвоили малышке чужое имя.
Отцом девочки является барабанщик группы DrumCast Дмитрий Клейман. Музыкант и певица развелись в 2017 году. До брака с Клейманом Викторию связывали романтические отношения с исполнителем Алексеем Воробьевым.
Дайнеко никогда не говорит о дочери с журналистами, не обсуждает ее на публике, так как считает, что личная жизнь не должна быть предметом общественного обсуждения. Но то, что информация о наследнице в сети все же появляется, причем ложная, заставило артистку нарушить молчание.
«Она никакая не Лидия! Хотя это прекрасное, безусловно, имя. Очень долго я мечтала ее назвать Софией, но так как у нее есть двоюродная сестра София Клейман, я подумала, что две Софии Клейман — это будет как-то слишком», — сказала Виктория в эфире шоу «Все к лучшему» на Русском радио.
Реального имени дочери певица так и не назвала. С большим энтузиазмом, хотя и при строгих рамках, Виктория Дайнеко готова обсуждать свои планы на будущее. Как писал ранее 5-tv.ru, недавно она развеяла надежды фанатов на ее воссоединение с Алексеем Воробьевым и рассказала, когда планирует выйти снова замуж.