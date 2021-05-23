Дава с невестами, блондинка Барановская и Бородина без Курбана: красная дорожка премии RU.TV

Нельзя было не обратить внимания на рэпера Даву. Бывший Ольги Бузовой впечатлил идеально сидящим костюмом на новом теле, но и своией компанией: под руку музыканта держали пять девушек в масках. Звезда то ли пошутил, то ли всерьез сказал, что запустил аналог шоу «Холостяк», которое вскоре все увидят.

ФОТО: Sergei Karpukhin/Sergei Karpukhin/TASS

Удивила образом Регина Тодоренко, которая пришла в жемчужном ожерелье, причем, оно было не только на груди ведущей: небольшие жемчужинки украсили и лицо супруги Влада Топалова.

Актер Гоша Куценко вырвался из Питера, где у него полтора месяца идут съемки нового проекта. Параллельно он играет еще и в спектаклях. Звезда кино сообщил, что старшая дочь уже познакомила его с женихом. «Свадьба скоро?» — я задавал я им вопрос, но был в таком состоянии, что не запомнил ответ. Если бы поженились, то я бы точно знал», — отшутился Куценко.

Рэпер Натан решил выделиться и появился на красной ковровой дорожке с портретом певицы Манижи, которая сегодня отстаивает честь России на музыкальном конкурсе «Евровидение».

Анна Калашников пришла в окружении брутальных накаченных мужчин. А вот Юлия Барановская появилась в белоснежном парике, оттолкнувшись от образа героини фильма Люка Бессона. «Мне очень нравится «Пятый элемент». В этой картине женщина признана элементом, без которого ничего не работает», — заявила ведущая.

А вот Ксения Бородина вновь подогрела слухи о расставании с Курбаном и пришла на премию в сопровождении дочек. Она лихо отвечала на вопросы, публиковала сторис в социальных сетях, но так и не сказала, где ее любимый супруг.

ФОТО: Sergei Karpukhin/Sergei Karpukhin/TASS

Анна Семенович потрясла не только внушительным бюстом, но и новостью о том, что снова влюблена. «Я не одна, мужчин много, но есть один-единственный, который ухаживает», — призналась экс-солистка «Блестящих».

ФОТО: Sergei Karpukhin/Sergei Karpukhin/TASS

Певица Слава пришла с дочкой Александрой. Перед началом церемонии артистка заявила, что буквально за пару минут до выхода решила сменить дизайнерский наряд от именитого модного дома на «лук» от русского дизайнера и теперь чувствует себя комфортно.

ФОТО: Sergei Karpukhin/Sergei Karpukhin/TASS