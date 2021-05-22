Дробыш назвал неожиданную причину выхода Manizha в финал «Евровидения»

Продюсер признался, что для него успех российской исполнительницы в полуфинале стал большой неожиданностью, и назвал произошедшее чудом. «Я не понимаю, как, но прошла. Скорее всего, потому что писали буквы на стене (экране)», — предположил он, отметив, что благодаря такому ходу европейские слушатели смогли понять смысл песни, пишет Lenta.ru.