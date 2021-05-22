К касту нового «Секса в большом городе» присоединилась еще одна актриса. Она сыграет небинарного квира

Новых серий «Секса в большом городе» будет десять, каждая из них будет длиться полчаса. К ролям Миранды и Шарлотты вернулись Синтия Никсон и Кристин Дэвис, а Ким Кэттролл, сыгравшая в сериале Саманту, со скандалом отказалась участвовать в продолжении. Сценаристы уже объяснили, что убивать ее персонажа не планируют, а отсутствие всеми любимой Сэм объяснят иначе: «В сериале, как и в реальной жизни, люди приходят в вашу жизнь и уходят из нее. Дружба угасает — и начинается новая. Я думаю, что все это очень показательно для реальных этапов жизни. Сценаристы пытаются правдиво рассказать историю о том, каково это — быть 50-летней женщиной в Нью-Йорке. Друзей, с которыми вы близки в 30, может не остаться в вашей жизни к 50 годам».