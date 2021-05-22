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К касту нового «Секса в большом городе» присоединилась еще одна актриса. Она сыграет небинарного квира

FILE - In this March 14, 2015 file photo, Sara Ramirez arrives at the 2015 Human Rights Campaign Gala Dinner at the JW Marriott LA Live in Los Angeles. Surgeon Callie Torres is turning in her scalpel at Grey Sloan Memorial Hospital. Ramirez, who plays Dr. Torres on "Grey's Anatomy," tweeted Thursday, May 19, 2016, that she's taking "welcome time off" after 10 years with the ABC medical drama. (Photo by Rich Fury/Invision/AP, File) ФОТО: Rich Fury/AP

Звезда «Анатомии страсти» Сара Рамирес присоединилась к касту продолжения «Секса в большом городе»: 45-летняя актриса сыграет небинарного квира Че Диаса (то есть негетеросексуального человека, не относящего себя ни к одному из полов), который работает стендап-комиком и ведет свой подкаст.

Кэрри Брэдшоу, которую по-прежнему будет играть Сара Джессика Паркер, будет частой гостьей этого подкаста. В «Анатомии страсти» Рамирес, которая пять лет назад объявила себя квиром и бисексуалом, также играла ЛГБТ-персонажа, пишет Super.ru.

Новых серий «Секса в большом городе» будет десять, каждая из них будет длиться полчаса. К ролям Миранды и Шарлотты вернулись Синтия Никсон и Кристин Дэвис, а Ким Кэттролл, сыгравшая в сериале Саманту, со скандалом отказалась участвовать в продолжении. Сценаристы уже объяснили, что убивать ее персонажа не планируют, а отсутствие всеми любимой Сэм объяснят иначе: «В сериале, как и в реальной жизни, люди приходят в вашу жизнь и уходят из нее. Дружба угасает — и начинается новая. Я думаю, что все это очень показательно для реальных этапов жизни. Сценаристы пытаются правдиво рассказать историю о том, каково это — быть 50-летней женщиной в Нью-Йорке. Друзей, с которыми вы близки в 30, может не остаться в вашей жизни к 50 годам».

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