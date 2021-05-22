Лолита Милявская про неверность Александру Цекало: «Делала вид, что уходила гулять с собакой»

Любовником артистки оказался... бандит. Однако она старалась не обращать внимания на этот неприглядный факт. «Наверное, самые красивые отношения в моей жизни были с ним, — вздыхает исполнительница. — Я ушла из дуэта «Академия» прямиком к нему. Он долго добивался. Не могу сказать, что я все принимала. При мне никогда не было серьезных разговоров, он, наоборот, очень много старался сделать для меня, помочь мне. Потому что я ушла из «Академии» с огромным комплексом: мол, никому не нужна как певица. Муж мне всегда говорил: «Ты — тысяча первая певица. Ты никому не нужна». Я боялась, а тот мужчина сделал очень многое, чтобы я в себя поверила. У меня была блокада, меня практически не брали на работу. Он иногда договаривался, сам платил деньги, а я не знала».