Охапки тюльпанов в мусорном баке: кто-то отменил свадьбу?

Наш потребитель привык, что может и зимой выбирать между десятков сортов цветов, даже перед закрытием магазина. Однако мы должны понимать, что стоит за этим разнообразием, пишет портал Sõbranna.ee.

В нидерландской прессе появилось множество ужасающих откровений о кенийских розах. Большинство цветов поступает с дешевых ферм, где используется рабский труд, огромное количество пестицидов, а женский труд подвергается сексуальной эксплуатации. Земля, которая стонет от нехватки воды, направляет ее на цветочные фермы.

Магазины начали кампании против пищевых отходов, возложив ответственность на потребителя. Но почему мы продолжаем выкидывать еду? Это результат всеобщего благосостояния общества, в котором отходы являются частью жизни. А красивые тюльпаны, достойные вазы, которые валяются в мусорном баке у цветочного магазина после Дня матери - душераздирающий результат нашего благосостояния. Нам нужно изменить ценности, и магазины могут служить тому примером.

Почему вы видим мусорные баки полные цветов? Одна из главных причин - слишком дешевая цена на мусор в Эстонии. Ориентированным на прибыль магазинам дешевле выбрасывать излишки как бытовые отходы. При формировании отпускной цены продукта местное производство обходится дороже, чем ввозимое. Мы не осознаем, что ресурсы планеты ограничены, и что отвечать за это придется нашим внукам.

Люди, которые хотят спасти окружающую среду, ищут еду или другие предметы обихода в мусорных контейнерах магазинов. После праздников выбор особенно разнообразен, что также печально.

В Таллинне и Тарту созданы хорошо функционирующие продовольственные шкафы, где все желающие могут взять спасенную, но приличную и абсолютно съедобную пищу для собственного потребления. Кроме того, туда привозят в ведрах цветы, саженцы в ящиках и другие товары, списанные в магазинах, но еще пригодные.