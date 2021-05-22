Сб, 22.05.2021
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Видео: в музее под открытом небом Рокка-аль-Маре теперь можно заглянуть в колхозный дом 70-х годов

В музее под открытом небом Рокка-аль-Маре открылась новая экспозиция. На территорию музея привезли многоквартирный дом 70-х годов, в котором раньше жили работники колхозов.

По словам руководителя центра многонациональной Эстонии Эйнике Соовяли, по всей стране в разных поселках таких домов очень много.

«Это очень долгий период в эстонской жизни, когда появлялись такие дома, и люди в них жили. Поэтому, конечно, мы должны показывать и такой период», - пояснила она в программе «Кофе+».

Подобные дома появились в 1961 году, необходимость в них была вызвана появлением больших колхозов, поскольку рабочим было негде жить, рассказала Соовяли.

Прототип здания из музея ранее стоял в колхозе Ярвесалу в 308 км от Таллинна. Дом был построен в 1964 году, в нем четыре трехкомнатные квартиры. Они оформлены в соответствии с разными этапами - 60-е, 70-е, 90-е и 2019 год. В подвале также будет представлена выставка о жизни в деревнях в разное время.

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