Видео: в музее под открытом небом Рокка-аль-Маре теперь можно заглянуть в колхозный дом 70-х годов

По словам руководителя центра многонациональной Эстонии Эйнике Соовяли, по всей стране в разных поселках таких домов очень много.
«Это очень долгий период в эстонской жизни, когда появлялись такие дома, и люди в них жили. Поэтому, конечно, мы должны показывать и такой период», - пояснила она в программе «Кофе+».
Подобные дома появились в 1961 году, необходимость в них была вызвана появлением больших колхозов, поскольку рабочим было негде жить, рассказала Соовяли.
Прототип здания из музея ранее стоял в колхозе Ярвесалу в 308 км от Таллинна. Дом был построен в 1964 году, в нем четыре трехкомнатные квартиры. Они оформлены в соответствии с разными этапами - 60-е, 70-е, 90-е и 2019 год. В подвале также будет представлена выставка о жизни в деревнях в разное время.