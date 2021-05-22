Видео: в музее под открытом небом Рокка-аль-Маре теперь можно заглянуть в колхозный дом 70-х годов

По словам руководителя центра многонациональной Эстонии Эйнике Соовяли, по всей стране в разных поселках таких домов очень много.

«Это очень долгий период в эстонской жизни, когда появлялись такие дома, и люди в них жили. Поэтому, конечно, мы должны показывать и такой период», - пояснила она в программе «Кофе+».

Подобные дома появились в 1961 году, необходимость в них была вызвана появлением больших колхозов, поскольку рабочим было негде жить, рассказала Соовяли.