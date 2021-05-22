Вино, бананы и антибиотики: ресурсы Земли, находящиеся на грани исчезновения

Вино

Из-за глобального потепления специалисты делают предварительные прогнозы, что к 2050 году территория Бордо, Долины Роны, Тосканы, Чили, Аргентины, Юго-Восточной Европы и долины Напа уже не будет пригодна для выращивания винных сортов винограда, пишет Mixnews.lv.

Виноделы предупреждают, что при избыточной температуре, виноград будет слишком быстро созревать, не успевая набрать необходимые для вина вкусовые качества. Производство элитного вина может упасть примерно на 70%, а и без того высокие цены – будут ещё выше.

Пчёлы

20 мая отмечается Всемирный день пчёл. Этот праздник создан неслучайно. Дело всё в том, что в последние годы на всей планете наблюдается массовая гибель этих насекомых. Эксперты поясняют, что это происходит из-за использования большого количества пестицидов на полях, а также изменения климата.

Если ситуация не изменится, то в ближайшие годы человечество может столкнуться с голодом, ведь около 75% плодовых культур нуждаются в опылении пчёлами.

Икра

Рыбная ловля кормит человечество не одну тысячу лет. Однако в последние десятилетия она только увеличивается. Например, 85% осетровых пород находится на грани вымирания. По большей части это происходит из-за действий браконьеров, которые в погоне за икрой и наживой не оставляют рыбам шанса.

Некоторые страны пытаются бороться с браконьерством запретом на экспорт или импорт икры, но от этого цена вкусного и питательного продукта только растёт.

Бананы

В мире существует много сортов бананов. Но для употребления человеком подходит всего несколько. Например, один из самых популярных, вкусных и распространённых сортов – это Cavendish. Им было засеяно около 90% плантаций.

Cavendish считался устойчивым к болезням, однако в 2019 году на него напала «хворь». Грибковое заболевание Tropical Race 4 (TR4), которое в 50-х годах уничтожило другой отличный сорт бананов «Большой Майк», теперь добралось и до «Кавендиша». Самое неприятное свойство заболевания – это то, что почве оно может сохраняться многие годы. Сейчас селекционеры пытаются вывести новый сорт бананов, который будет устойчив к болезни.

Новая музыка

Меломаны подсчитали, что за всю историю существования музыки во всех странах придумали 130 000 000 песен. Если задаться целью и прослушать все эти песни, то человеку понадобится всего-то 1200 лет.

Многие знатоки считают, что оригинальные мелодии закончились в 90-х годах. А все песни, которые выходят в наше время – являются ремиксами, плагиатом или реинкарнацией старых мотивов.

Медицинские изотопы

Радионуклидные методы исследования широко применяются в различных областях. Особенно кардиологии и онкологии. Большая часть исследований проводится с помощью технеция-99. Этот радиоактивный нуклид выделяется из смеси продуктов деления урана в специальных ядерных реакторах.

Таких реакторов на планете не так уж и много и поломка или ремонт каждого из них негативно отражается на лечении людей.

Антибиотики

Эти медицинские препараты не исчезают. Просто становятся неэффективными из-за того, что бактерии эволюционируют и приобретают иммунитет к антибиотикам.

Сардины

И вновь изменение климата сказывается «водных жителях». Именно сардины наиболее чувствительны к перепадам температуры. Уже на протяжении 3 десятков лет популяция рыбы постоянно снижается. Учёные предрекают, что в скором времени сардина может стать деликатесом.

Песок