Manizha исключили из десятки фаворитов «Евровидения-2021»

Артистка опустилась на 15-ю строчку после второго полуфинала, который прошел 20 мая. Лидирующие позиции по-прежнему занимают группа из Италии Måneskin, француженка Барбара Прави и участница от Мальты Дестини Чукуньере, пишет Lenta.ru .

19 мая стало известно, что номер певицы Manizha на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021» побил рекорд по просмотрам среди всех конкурсантов первого полуфинала. В настоящее время ролик посмотрели почти девять миллионов раз. Выступление артистки довело до слез иностранных зрителей, которые расхвалили номер в комментариях на YouTube.