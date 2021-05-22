Manizha исключили из десятки фаворитов «Евровидения-2021»
Букмекеры исключили исполнительницу Manizha из десятки фаворитов музыкального конкурса «Евровидение-2021». Об этом свидетельствуют данные сайта EuroINvision.
Букмекеры исключили исполнительницу Manizha из десятки фаворитов музыкального конкурса «Евровидение-2021». Об этом свидетельствуют данные сайта EuroINvision.
Артистка опустилась на 15-ю строчку после второго полуфинала, который прошел 20 мая. Лидирующие позиции по-прежнему занимают группа из Италии Måneskin, француженка Барбара Прави и участница от Мальты Дестини Чукуньере, пишет Lenta.ru.
19 мая стало известно, что номер певицы Manizha на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021» побил рекорд по просмотрам среди всех конкурсантов первого полуфинала. В настоящее время ролик посмотрели почти девять миллионов раз. Выступление артистки довело до слез иностранных зрителей, которые расхвалили номер в комментариях на YouTube.
Финал конкурса «Евровидение» пройдет в Роттердаме, Нидерланды, 22 мая. Следите за эфиром вместе с нами!