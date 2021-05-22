Сб, 22.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
1

Manizha исключили из десятки фаворитов «Евровидения-2021»

Maneskin (Italy) during the first dress rehearsal of the first semifinal of the Eurovision Song Contest 2021 at Ahoy arena in Rotterdam, Netherlands. Featuring: Maneskin Where: Rotterdam, The Netherlands When: 17 May 2021 Credit: Dutch Press Photo/Cover Images **NOT AVAILABLE FOR PUBLICATION IN THE NETHERLANDS** ФОТО: /Dutch Press Photo/Cover Images

Букмекеры исключили исполнительницу Manizha из десятки фаворитов музыкального конкурса «Евровидение-2021». Об этом свидетельствуют данные сайта EuroINvision.


 

Артистка опустилась на 15-ю строчку после второго полуфинала, который прошел 20 мая. Лидирующие позиции по-прежнему занимают группа из Италии Måneskin, француженка Барбара Прави и участница от Мальты Дестини Чукуньере, пишет Lenta.ru.

19 мая стало известно, что номер певицы Manizha на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021» побил рекорд по просмотрам среди всех конкурсантов первого полуфинала. В настоящее время ролик посмотрели почти девять миллионов раз. Выступление артистки довело до слез иностранных зрителей, которые расхвалили номер в комментариях на YouTube.

Финал конкурса «Евровидение» пройдет в Роттердаме, Нидерланды, 22 мая. Следите за эфиром вместе с нами!

НАВЕРХ
Back