Практически не расстаются: бойфренда Манижи рассекретили на «Евровидении»

Однако в Роттердаме с первых дней рядом с российской участницей заметили невысокого скромного мужчину, с которым девушка практически не расстается. С ним же в отеле Манижа подняла первый счастливый тост — за свой проход в финал европейского конкурса.

Возлюбленный 29-летней Манижи — режиссер-сценарист и клипмейкер Ладо Кватания. С 33-летним Ладо певица знакома давно — он активно участвует в ее творческой жизни. Кватания стал режиссером клипа «Мама», а также стал автором идеи для номера певицы на Евровидении. Кватания окончил РАТИ-ГИТИС в 2009 году, обучался на сценарных курсах Джона Труби и Пола Брауна в Нью-Йоркской академии киноискусства. Он является автором клипов Оксимирона, группы «Ленинград» и Хаски. Кроме того, Кватания снимал ролики для Reebok, Adidas, PayPal, Google, Visa и Yandex. Сейчас мужчина сотрудничает с продюсерской компанией Hype Production, а в прошлом году приступил к съемкам своего первого полнометражного фильма — «Казнь».

Ладо Кватания ФОТО: kvataniya.com

«Да, он имеет отношение к искусству, но мы, скажем так, работаем в разных сферах… Мы знали друг друга много лет, дружили, а потом — вот… А еще у него потрясающее чувство юмора», — рассказала недавно Манижа о своем возлюбленном в одном из интервью, однако имя его назвать отказалась.



