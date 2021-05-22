Ольга Бузова решила переехать в Беларусь

О том, что Ольга Бузова стала одним из наставников первого сезона шоу «X-Factor Беларусь», было объявлено накануне.

«Это будет что-то невероятное. Уже считаю дни до шоу! Ради вас я приняла решение переехать в Беларусь, чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника», – написала Бузова в своем Instagram.

Накануне Белтелерадиокомпания сообщила, что наставниками первого сезона «X-Factor Беларусь» стали Ольга Бузова, Руслан Алехно, Сергей Соседов и рэпер Серега. Соседова там представили как честного критика звезд шоу-бизнеса и настоящую «акулу пера», Руслана Алехно охарактеризовали как талантливого лирика, певца, актера и победителя многих телевизионных шоу, рэпера Серегу назвали бессмертным классиком русского хип-хопа.

Права на организацию музыкального шоу получила Белтелерадиокомпания. Реализация этого проекта заняла более трех лет. Сейчас идут прослушивания потенциальных участников. Планируется, что новое шоу на телеканале «Беларусь 1» выйдет в эфир осенью.

Как отреагировали белорусы на переезд Бузовой?

В комментариях под постом «поющей ведущей» в Instagram начался настоящий ажиотаж. Многие поклонники порадовались за Бузову, а вот некоторые не поняли смысл такого «карьерного роста» звезды ТНТ.

«Оля, я тоже из Беларуси и буду рада тебя видеть»; «Вот это новость»; «Народ в Минске угорает»; «Мне уже страшно»; «Может лучше вернуться на Дом-2?»; «Остановите поезд, я сойду»; «Это не шутка?»; «Минск в шоке», – прокомментировали фолловеры.

X-Factor в Беларуси

Премьера первого сезона «X-Factor» запланирована на телеканале «Беларусь 1» в новом сезоне осенью-2021. Как ожидается, победителя выберут в режиме реального времени.

Организаторы уже заверили, что все заявки, поданные в прошлом году и соответствующие правилам, остаются действительными. Жюри будет их оценивать на общей конкурсной основе. Кастинг уже вышел на финишную прямую: творческая группа шоу будет прослушивать выступления участников до 28 мая.

В апреле 2021-го Белтелерадиокомпания возобновила живые предкастинги проекта. Те, у кого не получится прийти на прослушивание, могут оставить видеозаявки в Instagram с официальными хештегами #XFactorBelarus, #XFactor_кастинг_Беларусь.



